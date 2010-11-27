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Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Байер
Хоффенхайм - Байер: обзор матча 27 ноября 2010
Хоффенхайм
27.11.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
2 : 2
Завершен
Байер
37'
В. Ибишевич
90+4'
Г. Сигурдссон (П)
8'
С. Сэм
10'
А. Видаль (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Байер
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Г. Сигурдссон
+4
Замена
П. Тагое
️️️️
В. Ибишевич
Желтая карточка
Г. Кастро
Желтая карточка
И. Ворса
Замена
Х. Балич
️️️️
Э. Дердийок
Замена
Г. Сигурдссон
️️️️
С. Салихович
Желтая карточка
Р. Адлер
Замена
Л. Бендер
️️️️
А. Видаль
Замена
Ш. Райнарц
️️️️
С. Рольфес
Желтая карточка
А. Видаль
Замена
Д. Ба
️️️️
П. Млапа
ГОЛ! 1:2!
В. Ибишевич
Пас отдал
С. Салихович
10'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Видаль
ГОЛ! 0:1!
С. Сэм
Пас отдал
Э. Дердийок
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
34
Даниель Хаас
ВР
26
Андреас Ибертсбергер
ЛЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
25
Исаак Ворса
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
23
Сеяд Салихович
ЦП
7
Борис Вукчевич
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
26
Пениель Млапа
РФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Байер
15
Рене Адлер
ВР
4
Сами Хююпя
ЦЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
6
Симон Рольфес
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
33
Сидней Сэм
ПП
7
Ренато Аугусто
ПП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
3
Маттиас Яйссле
ЦЗ
0
Тобиас Вайс
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
28
Принс Тагое
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
Байер
13
Фабиан Гифер
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
5
Ханно Балич
ЦП
10
Патрик Хельмес
ЦФ
4-1-2-3
34
Хаас
26
Ибертсбергер
5
Комппер
25
Ворса
32
Бек
14
Густаво
13
Руди
23
Салихович
11
Ибишевич
7
Вукчевич
26
Млапа
3-5-1-1
15
Адлер
4
Хююпя
2
Фридрих
5
Швааб
7
Аугусто
6
Рольфес
23
Видаль
10
Барнетта
8
Кастро
33
Сэм
9
Дердийок
23
Салихович
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
23
Салихович
11
Ибишевич
28
Тагое
28
Тагое
11
Ибишевич
26
Млапа
19
Ба
19
Ба
26
Млапа
6
Рольфес
7
Райнарц
7
Райнарц
6
Рольфес
23
Видаль
8
Бендер
8
Бендер
23
Видаль
9
Дердийок
5
Балич
5
Балич
9
Дердийок
Остались в запасе
Хоффенхайм
Байер
1
Йенс Граль
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
3
Маттиас Яйссле
ЦЗ
0
Тобиас Вайс
ЦП
Главный тренер
Ральф Рангник
13
Фабиан Гифер
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
10
Патрик Хельмес
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
3
Маттиас Яйссле
ЦЗ
0
Тобиас Вайс
ЦП
Остались в запасе
13
Фабиан Гифер
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
10
Патрик Хельмес
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Статистика матча Хоффенхайм - Байер
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Торстен Кинхефер
(Герне)
Стадион:
Карл-Бенц Штадион
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