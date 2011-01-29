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Шальке-04 - Хоффенхайм
Шальке-04 - Хоффенхайм: обзор матча 29 января 2011
Шальке-04
29.01.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
0 : 1
Завершен
Хоффенхайм
4'
И. Ворса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Хоффенхайм
Замена
М. Яйссле
️️️️
Р. Бабел
Замена
Г. Сигурдссон
️️️️
В. Ибишевич
Замена
Т. Вайс
️️️️
С. Руди
Желтая карточка
Б. Хеведес
Замена
Эду
️️️️
К. Мориц
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
Ч. Деяк
Замена
М. Гавранович
️️️️
К. Хунтелаар
Желтая карточка
К. Мориц
Желтая карточка
Р. Бабел
ГОЛ! 0:1!
И. Ворса
Пас отдал
С. Салихович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Мануэль Нойер
ВР
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
18
Кристоф Мориц
ЦП
10
Чиприан Деяк
ЦП
24
Пеер Клюге
ЦП
7
Рауль
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Хоффенхайм
22
Том Штарке
ВР
26
Андреас Ибертсбергер
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
25
Исаак Ворса
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
23
Сеяд Салихович
ЦП
7
Борис Вукчевич
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Марко Пеццаули
Шальке-04
33
Матиас Шобер
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
8
Юньмин Хао
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
19
Марио Гавранович
ЦФ
16
Эду
ЦФ
Хоффенхайм
34
Даниель Хаас
ВР
3
Маттиас Яйссле
ЦЗ
4
Йосип Шимунич
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
0
Тобиас Вайс
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
26
Пениель Млапа
РФ
3-4-3
1
Нойер
21
Метцельдер
14
Пападопулос
5
Хеведес
24
Пандер
10
Деяк
24
Клюге
18
Мориц
8
Фарфан
21
Хунтелаар
7
Рауль
3-2-2-3
22
Штарке
32
Бек
25
Ворса
5
Комппер
5
Алаба
26
Ибертсбергер
13
Руди
23
Салихович
11
Ибишевич
8
Бабел
7
Вукчевич
10
Деяк
7
Дракслер
7
Дракслер
10
Деяк
21
Хунтелаар
19
Гавранович
19
Гавранович
21
Хунтелаар
18
Мориц
16
Эду
16
Эду
18
Мориц
8
Бабел
3
Яйссле
3
Яйссле
8
Бабел
13
Руди
0
Вайс
0
Вайс
13
Руди
11
Ибишевич
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
11
Ибишевич
Остались в запасе
Шальке-04
Хоффенхайм
33
Матиас Шобер
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
8
Юньмин Хао
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
Главный тренер
Феликс Магат
34
Даниель Хаас
ВР
4
Йосип Шимунич
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
26
Пениель Млапа
РФ
Главный тренер
Марко Пеццаули
Остались в запасе
33
Матиас Шобер
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
8
Юньмин Хао
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
Остались в запасе
34
Даниель Хаас
ВР
4
Йосип Шимунич
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
26
Пениель Млапа
РФ
Главный тренер
Феликс Магат
Главный тренер
Марко Пеццаули
Статистика матча Шальке-04 - Хоффенхайм
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Фелтинс-Арена
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