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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Хоффенхайм
Байер - Хоффенхайм: обзор матча 23 апреля 2011
Байер
23.04.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
2 : 1
Завершен
Хоффенхайм
40'
М. Кадлец
51'
А. Видаль
28'
Г. Сигурдссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Хоффенхайм
Замена
Х. Балич
️️️️
Ш. Кисслинг
Замена
В. Ибишевич
️️️️
П. Млапа
Замена
Т. Барнетта
️️️️
С. Сэм
ГОЛ! 2:1!
А. Видаль
Желтая карточка
А. Бек
Замена
Э. Дердийок
️️️️
С. Рольфес
ГОЛ! 1:1!
М. Кадлец
Пас отдал
А. Видаль
ГОЛ! 0:1!
Г. Сигурдссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
15
Рене Адлер
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
4
Сами Хююпя
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
13
Михаэль Баллак
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
6
Симон Рольфес
ЦП
33
Сидней Сэм
ПП
7
Ренато Аугусто
ПП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Хоффенхайм
22
Том Штарке
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
25
Исаак Ворса
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
8
Райан Бабел
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
26
Пениель Млапа
РФ
Главный тренер
Марко Пеццаули
Байер
13
Фабиан Гифер
ВР
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
5
Ханно Балич
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Хоффенхайм
34
Даниель Хаас
ВР
3
Маттиас Яйссле
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
13
Доминик Кайзер
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
4-5-1
15
Адлер
3
Кадлец
4
Хююпя
5
Швааб
8
Бендер
33
Сэм
13
Баллак
23
Видаль
6
Рольфес
7
Аугусто
11
Кисслинг
3-2-1-1-3
22
Штарке
25
Ворса
5
Комппер
32
Бек
5
Алаба
28
Брафхайд
13
Руди
10
Сигурдссон
26
Млапа
9
Фирмино
8
Бабел
33
Сэм
10
Барнетта
10
Барнетта
33
Сэм
11
Кисслинг
5
Балич
5
Балич
11
Кисслинг
6
Рольфес
9
Дердийок
9
Дердийок
6
Рольфес
26
Млапа
11
Ибишевич
11
Ибишевич
26
Млапа
Остались в запасе
Байер
Хоффенхайм
13
Фабиан Гифер
ВР
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
Главный тренер
Юпп Хайнкес
34
Даниель Хаас
ВР
3
Маттиас Яйссле
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
13
Доминик Кайзер
ЦП
Главный тренер
Марко Пеццаули
Остались в запасе
13
Фабиан Гифер
ВР
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
Остались в запасе
34
Даниель Хаас
ВР
3
Маттиас Яйссле
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
13
Доминик Кайзер
ЦП
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Главный тренер
Марко Пеццаули
Статистика матча Байер - Хоффенхайм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Стадион:
Бай-Арена
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