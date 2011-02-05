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Хоффенхайм - Кайзерслаутерн
Хоффенхайм - Кайзерслаутерн: обзор матча 05 февраля 2011
Хоффенхайм
05.02.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
3 : 2
Завершен
Кайзерслаутерн
28'
Г. Сигурдссон
40'
С. Руди
62'
В. Ибишевич
58'
Э. Хоффер
59'
Родней
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Кайзерслаутерн
Желтая карточка
Р. Бабел
Замена
М. Яйссле
️️️️
Р. Бабел
Замена
А. Немец
️️️️
Т. Пецос
Замена
Б. Вукчевич
️️️️
С. Салихович
Желтая карточка
К. Тифферт
Красная карточка
Э. Брафхайд
Замена
Э. Брафхайд
️️️️
В. Ибишевич
ГОЛ! 3:2!
В. Ибишевич
Пас отдал
С. Салихович
ГОЛ! 2:2!
Родней
ГОЛ! 2:1!
Э. Хоффер
Замена
Э. Хоффер
️️️️
Ф. Дик
ГОЛ! 2:0!
С. Руди
Замена
А. Глоушек
️️️️
О. Кирх
ГОЛ! 1:0!
Г. Сигурдссон
Желтая карточка
Ф. Дик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
22
Том Штарке
ВР
26
Андреас Ибертсбергер
ЛЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
25
Исаак Ворса
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
23
Сеяд Салихович
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
8
Райан Бабел
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Марко Пеццаули
Кайзерслаутерн
21
Тобиас Зиппель
ВР
18
Леон Йессен
ЛЗ
20
Родней
ЦЗ
6
Матиас Абель
ЦЗ
23
Флориан Дик
ПЗ
30
Ян Моравек
ЦП
16
Иво Иличевич
ЦП
6
Танос Пецос
ЦП
8
Кристиан Тифферт
ЦП
21
Оливер Кирх
ПП
29
Срджан Лакич
ЦФ
Главный тренер
Марко Курц
Хоффенхайм
34
Даниель Хаас
ВР
3
Маттиас Яйссле
ЦЗ
4
Йосип Шимунич
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
7
Борис Вукчевич
ЦФ
26
Пениель Млапа
РФ
Кайзерслаутерн
1
Кевин Трапп
ВР
0
Александер Бугера
ЛЗ
14
Адам Глоушек
ЦЗ
8
Бастиан Шульц
ЦП
25
Стивен Ривич
ЦП
37
Адам Немец
ЦФ
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
3-2-2-1-2
22
Штарке
5
Алаба
25
Ворса
32
Бек
26
Ибертсбергер
5
Комппер
13
Руди
23
Салихович
10
Сигурдссон
11
Ибишевич
8
Бабел
4-5-1
21
Зиппель
23
Дик
20
Родней
6
Абель
18
Йессен
21
Кирх
16
Иличевич
6
Пецос
8
Тифферт
30
Моравек
29
Лакич
8
Бабел
3
Яйссле
3
Яйссле
8
Бабел
11
Ибишевич
28
Брафхайд
28
Брафхайд
11
Ибишевич
23
Салихович
7
Вукчевич
7
Вукчевич
23
Салихович
21
Кирх
14
Глоушек
14
Глоушек
21
Кирх
6
Пецос
37
Немец
37
Немец
6
Пецос
23
Дик
27
Хоффер
27
Хоффер
23
Дик
Остались в запасе
Хоффенхайм
Кайзерслаутерн
34
Даниель Хаас
ВР
4
Йосип Шимунич
ЦЗ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
26
Пениель Млапа
РФ
Главный тренер
Марко Пеццаули
8
Бастиан Шульц
ЦП
25
Стивен Ривич
ЦП
1
Кевин Трапп
ВР
0
Александер Бугера
ЛЗ
Главный тренер
Марко Курц
Остались в запасе
34
Даниель Хаас
ВР
4
Йосип Шимунич
ЦЗ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
26
Пениель Млапа
РФ
Остались в запасе
8
Бастиан Шульц
ЦП
25
Стивен Ривич
ЦП
1
Кевин Трапп
ВР
0
Александер Бугера
ЛЗ
Главный тренер
Марко Пеццаули
Главный тренер
Марко Курц
Статистика матча Хоффенхайм - Кайзерслаутерн
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
- : -
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
17.10.2026
Бохум
Информация о матче
Главный судья:
Петер Зиппель
(Мюнхен)
Стадион:
Карл-Бенц Штадион
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