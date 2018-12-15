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    Фредди Сирс - статистика

    #20 | Нападающий
    Имя Фредди
    Фамилия Сирс
    Команда Ипсвич Таун
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 27 ноября 1989 (33 года)
    Рост 170
    Вес 62
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ипсвич Таун 21 6 3 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.02.2019 1' -90' Норвич Сити (Норвич) 3:0 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    02.02.2019 1' -90' Ипсвич Таун (Ипсвич) 0:1 Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
    26.01.2019 1' -90' Астон Вилла (Бирмингем) 2:1 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    76'
    19.01.2019 1' -90' Блэкберн (Блэкберн) 2:0 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    12.01.2019 1' -90' Ипсвич Таун (Ипсвич) 1:0 Ротерхэм (Шеффилд)
    67'
    01.01.2019 1' -90' Ипсвич Таун (Ипсвич) 2:3 Миллуолл (Лондон)
    29.12.2018 1' -90' Мидлсбро (Миддлсбро) 2:0 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    26.12.2018 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 3:0 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    22.12.2018 1' -90' Ипсвич Таун (Ипсвич) 1:1 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
    38'
    15.12.2018 1' -90' Ипсвич Таун (Ипсвич) 1:0 Уиган Атлетик (Уиган)
    67'
    08.12.2018 1' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 2:0 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    01.12.2018 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 2:0 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    28.11.2018 1' -90' Ипсвич Таун (Ипсвич) 2:3 Бристоль Сити (Бристоль)
    32' 58'
    23.11.2018 1' -90' Ипсвич Таун (Ипсвич) 1:2 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    10.11.2018 1' -90' Рединг (Рединг) 2:2 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    11'
    03.11.2018 1' -90' Ипсвич Таун (Ипсвич) 1:1 Престон (Престон)
    45'
    27.10.2018 1' -90' Миллуолл (Лондон) 3:0 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    24.10.2018 1' -90' Лидс (Лидс) 2:0 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    20.10.2018 1' -90' Ипсвич Таун (Ипсвич) 0:2 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    06.10.2018 1' -90' Суонси (Суонси) 2:3 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    27'
    02.10.2018 Был в запасе Ипсвич Таун (Ипсвич) 0:2 Мидлсбро (Миддлсбро)
    29.09.2018 Был в запасе Бирмингем Сити (Бирмингем) 2:2 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    25.08.2018 Был в запасе Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд) 2:1 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    21.08.2018 Был в запасе Дерби Каунти (Дерби) 2:0 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    18.08.2018 Был в запасе Ипсвич Таун (Ипсвич) 1:1 Астон Вилла (Бирмингем)
    11.08.2018 Был в запасе Ротерхэм (Шеффилд) 1:0 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    04.08.2018 1' -79' Ипсвич Таун (Ипсвич) 2:2 Блэкберн (Блэкберн)
    5'
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