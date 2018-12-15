Фредди Сирс - статистика
#20 | Нападающий
|Имя
|Фредди
|Фамилия
|Сирс
|Команда
|Ипсвич Таун
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 ноября 1989 (33 года)
|Рост
|170
|Вес
|62
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Фредди
|Фамилия
|Сирс
|Команда
|Ипсвич Таун
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 ноября 1989 (33 года)
|Рост
|170
|Вес
|62
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ипсвич Таун
|21
|6
|3
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.02.2019
|1' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|3:0
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|02.02.2019
|1' -90'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|0:1
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|26.01.2019
|1' -90'
|Астон Вилла (Бирмингем)
|2:1
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|76'
|19.01.2019
|1' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|2:0
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|12.01.2019
|1' -90'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|1:0
|Ротерхэм (Шеффилд)
|67'
|01.01.2019
|1' -90'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|2:3
|Миллуолл (Лондон)
|29.12.2018
|1' -90'
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|2:0
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|26.12.2018
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|3:0
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|22.12.2018
|1' -90'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|1:1
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|38'
|15.12.2018
|1' -90'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|1:0
|Уиган Атлетик (Уиган)
|67'
|08.12.2018
|1' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:0
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|01.12.2018
|1' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|2:0
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|28.11.2018
|1' -90'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|2:3
|Бристоль Сити (Бристоль)
|32' 58'
|23.11.2018
|1' -90'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|1:2
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|10.11.2018
|1' -90'
|Рединг (Рединг)
|2:2
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|11'
|03.11.2018
|1' -90'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|1:1
|Престон (Престон)
|45'
|27.10.2018
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|3:0
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|24.10.2018
|1' -90'
|Лидс (Лидс)
|2:0
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|20.10.2018
|1' -90'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|0:2
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|06.10.2018
|1' -90'
|Суонси (Суонси)
|2:3
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|27'
|02.10.2018
|Был в запасе
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|0:2
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|29.09.2018
|Был в запасе
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|2:2
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|25.08.2018
|Был в запасе
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|2:1
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|21.08.2018
|Был в запасе
|Дерби Каунти (Дерби)
|2:0
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|18.08.2018
|Был в запасе
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|1:1
|Астон Вилла (Бирмингем)
|11.08.2018
|Был в запасе
|Ротерхэм (Шеффилд)
|1:0
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|04.08.2018
|1' -79'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|2:2
|Блэкберн (Блэкберн)
|5'