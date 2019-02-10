Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Фредди Сирс - статистика

Завершил карьеру
27 ноября 1989 (36)
#20 | Нападающий
170 см | 62 кг
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ипсвич Таун
21
6
3
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Норвич Сити
3 : 0
10.02.2019
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Ипсвич Таун
0 : 1
02.02.2019
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Астон Вилла
2 : 1
26.01.2019
Ипсвич Таун
1' - 90'
76'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Блэкберн
2 : 0
19.01.2019
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Ипсвич Таун
1 : 0
12.01.2019
Ротерхэм
1' - 90'
67'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Ипсвич Таун
2 : 3
01.01.2019
Миллуолл
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Мидлсбро
2 : 0
29.12.2018
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Куинз Парк Рейнджерс
3 : 0
26.12.2018
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
22.12.2018
Шеффилд Юнайтед
1' - 90'
38'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Ипсвич Таун
1 : 0
15.12.2018
Уиган Атлетик
1' - 90'
67'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Сток Сити
2 : 0
08.12.2018
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Ноттингем Форест
2 : 0
01.12.2018
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Ипсвич Таун
2 : 3
28.11.2018
Бристоль Сити
1' - 90'
32, 58'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
23.11.2018
Вест Бромвич
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Рединг
2 : 2
10.11.2018
Ипсвич Таун
1' - 90'
11'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
03.11.2018
Престон
1' - 90'
45'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Миллуолл
3 : 0
27.10.2018
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Лидс
2 : 0
24.10.2018
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Ипсвич Таун
0 : 2
20.10.2018
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Суонси
2 : 3
06.10.2018
Ипсвич Таун
1' - 90'
27'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Ипсвич Таун
0 : 2
02.10.2018
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Бирмингем Сити
2 : 2
29.09.2018
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Шеффилд Уэнсдэй
2 : 1
25.08.2018
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Дерби Каунти
2 : 0
21.08.2018
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
18.08.2018
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Ротерхэм
1 : 0
11.08.2018
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Ипсвич Таун
2 : 2
04.08.2018
Блэкберн
1' - 79'
5'
Главные новости
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
13:35
1
ВидеоНиколаев проанализировал спорный гол «Краснодара» в матче с ЦСКА
13:05
1
Мусаев высказался об отставке из «Краснодара»
12:21
2
ВидеоРеакция ЦСКА на сомнительный гол «Краснодара»
11:55
9
Тренер «Галатасарая» признался в особом отношении к Батракову
10:57
3
Видео«Ты чего творишь?»: Генич отреагировал на комичную ошибку ЦСКА в Краснодаре
10:03
6
ФотоБатраков едва не подрался в Турции
09:53
5
Расписание матчей РПЛ на 8 ноября 2026
09:03
2
Батраков забил в 3-м матче подряд, решение «ПСЖ» по Сафонову, будущее Мусаева и другие новости
01:05
3
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
01:02
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+