Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Определите год чемпионата Европы по фото?
    Определите год чемпионата Европы по фото?
    2 Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    3 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?

    Винисиус Кауэ - статистика

    #21 | Защитник
    Имя Винисиус
    Фамилия Кауэ
    Команда Атлетико Паранаэнсе
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 1 марта 2003 (21 год)
    Рост 181
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Атлетико Паранаэнсе 5 0 0 1 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.12.2023 Был в запасе Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 3:0 Сантос (Сан-Паулу)
    01.12.2023 Был в запасе Крузейро (Белу-Оризонти) 1:1 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    26.11.2023 Был в запасе Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 0:0 Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
    13.11.2023 Был в запасе Баия (Салвадор) 1:1 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    09.11.2023 1' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:1 Форталеза (Форталеза)
    05.11.2023 Был в запасе Палмейрас (Сан-Паулу) 1:0 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    02.11.2023 Был в запасе Коринтианс (Сан-Паулу) 1:0 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    29.10.2023 Был в запасе Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:1 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    26.10.2023 Был в запасе Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 3:2 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    22.10.2023 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:1 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    19.10.2023 Был в запасе Гремио (Порту-Алегри) 1:2 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    09.10.2023 Был в запасе Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:1 Брагантино (Сан-Паулу)
    22.09.2023 Был в запасе Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 2:1 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    14.09.2023 Был в запасе Фламенго (Рио-де-Жанейро) 0:3 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    28.08.2023 1' -22' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 2:2 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    22'
    22.08.2023 Был в запасе Гойас (Гояния) 1:1 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    16.08.2023 Был в запасе Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 2:0 Куяба (Куяба)
    05.08.2023 1' -90' Сантос (Сан-Паулу) 1:1 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    29.07.2023 Был в запасе Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 3:3 Крузейро (Белу-Оризонти)
    10.07.2023 1' -90' Форталеза (Форталеза) 1:0 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    51'
    02.07.2023 Был в запасе Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 2:2 Палмейрас (Сан-Паулу)
    24.06.2023 Был в запасе Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:0 Коринтианс (Сан-Паулу)
    22.06.2023 54' -90' Сан-Паулу (Сан-Паулу) 2:1 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    15.05.2023 Был в запасе Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 3:2 Коритиба (Коритиба)
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+