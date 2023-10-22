Винисиус Кауэ - статистика
#21 | Защитник
|Имя
|Винисиус
|Фамилия
|Кауэ
|Команда
|Атлетико Паранаэнсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 марта 2003 (21 год)
|Рост
|181
|Имя
|Винисиус
|Фамилия
|Кауэ
|Команда
|Атлетико Паранаэнсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 марта 2003 (21 год)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Атлетико Паранаэнсе
|5
|0
|0
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.12.2023
|Был в запасе
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|3:0
|Сантос (Сан-Паулу)
|01.12.2023
|Был в запасе
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|1:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|26.11.2023
|Был в запасе
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|0:0
|Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
|13.11.2023
|Был в запасе
|Баия (Салвадор)
|1:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|09.11.2023
|1' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:1
|Форталеза (Форталеза)
|05.11.2023
|Был в запасе
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|1:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|02.11.2023
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|29.10.2023
|Был в запасе
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:1
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|26.10.2023
|Был в запасе
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|3:2
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|22.10.2023
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|19.10.2023
|Был в запасе
|Гремио (Порту-Алегри)
|1:2
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|09.10.2023
|Был в запасе
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:1
|Брагантино (Сан-Паулу)
|22.09.2023
|Был в запасе
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|2:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|14.09.2023
|Был в запасе
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|0:3
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|28.08.2023
|1' -22'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|2:2
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|22'
|22.08.2023
|Был в запасе
|Гойас (Гояния)
|1:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|16.08.2023
|Был в запасе
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|2:0
|Куяба (Куяба)
|05.08.2023
|1' -90'
|Сантос (Сан-Паулу)
|1:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|29.07.2023
|Был в запасе
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|3:3
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|10.07.2023
|1' -90'
|Форталеза (Форталеза)
|1:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|51'
|02.07.2023
|Был в запасе
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|2:2
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|24.06.2023
|Был в запасе
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|22.06.2023
|54' -90'
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|2:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|15.05.2023
|Был в запасе
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|3:2
|Коритиба (Коритиба)