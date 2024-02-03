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Маруан Феллайни
Новости
Маруан Феллайни - новости
Завершил карьеру
22 ноября 1987 (38)
#25 | Полузащитник
194 см | 87 кг
Бельгия | Марокко
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Публикации
Феллайни объявил о завершении карьеры
2024.02.03 15:15
2
Суперлига. Перенесший коронавирус Феллайни за семь минут оформил хет-трик и помог «Шаньдун Лунэн» победить команду Рондона
2020.07.26 14:52
Феллайни одолжит «Стандарду» три миллиона
2020.04.30 18:39
2
AFP: переболевший коронавирусом Феллайни выписан из больницы
2020.04.14 12:38
1
Фото
«Скоро вернусь на поле». Феллайни подтвердил, что заразился коронавирусом
2020.03.22 14:34
У Феллайни – коронавирус
2020.03.22 08:15
1
Феллайни – о переходе в «Тоттенхэм»: «Мне хорошо в Китае»
2019.12.13 09:55
Daily Mail: Моуринью хочет видеть Феллайни в «Тоттенхэме»
2019.12.09 19:33
5
Феллайни завершил международную карьеру
2019.03.08 00:39
«МЮ» – единственный клуб плей-офф Лиги чемпионов, который никого не дозаявил
2019.02.06 11:06
«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Феллайни
2019.02.01 19:55
11
BBC: Феллайни согласовал контракт с «Шаньдун Лунен»
2019.01.30 12:16
2
Феллайни может зимой перейти в «Монако»
2019.01.19 07:58
Фото
Гюэндузи – о Феллайни: «Он ревнует, ему не нравится ходить с короткими волосами»
2018.12.07 09:13
2
Видео
Перед матчем с «Янг Бойз» Феллайни потерял ребенка, который выводит футболиста на поле
2018.11.28 14:22
1
Феллайни: «Манчестер Сити» проиграют. Их реально обыграть»
2018.11.20 01:24
4
Фото
УЕФА посмеялся над Витселем после того, как Феллайни состриг свою шевелюру
2018.11.14 15:56
3
Фото
Феллайни избавился от пышной шевелюры накануне своего 31-летия
2018.11.14 14:47
10
Феллайни сыграет против «Челси»
2018.10.17 10:20
Феллайни: «Мы можем играть лучше. Все расстроены ничьей»
2018.09.22 19:50
Миньоле, Феллайни и Бентеке получили травмы. Они не сыграют в ближайших матчах сборной
2018.09.05 19:27
1
Феллайни: «Мы больше владели мячом, создавали моменты, но забила Франция»
2018.07.11 07:56
6
Мбаппе, Жиру, Матюиди – в составе Франции на матч с Бельгией; Шадли, Феллайни, Дембеле сыграют у бельгийцев
2018.07.10 19:53
Феллайни – об игре с Японией: «Это был великий матч»
2018.07.03 00:25
Феллайни встречался с главой скаутской службы «Арсенала» Мислинтатом перед продлением контракта с «Манчестер Юнайтед»
2018.06.30 15:10
Феллайни – о продлении контракта с «МЮ»: «Спасибо Жозе за веру в меня»
2018.06.29 21:37
1
«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Феллайни до 2020 года
2018.06.29 16:26
Феллаини в ближайшие дни продлит контракт с «МЮ»
2018.06.27 09:07
2
Феллаини может перейти в «Арсенал» из «МЮ»
2018.06.05 01:56
2
Гаттузо просмотрит Фалькао, Вернера и Феллаини в матчах ЧМ-2018
2018.06.04 08:14
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