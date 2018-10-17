Феллайни сыграет против «Челси»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни будет готов сыграть в матче чемпионата Англии с «Челси» 20 октября. 30-летний футболист пропустил товарищеский матч сборной Бельгии против Голландии (1:1) из-за травмы паховых мышц.

«С ним все должно быть хорошо, он не сыграл лишь потому, что не был на 100 процентов готов к нашему матчу.

В выходные его ждет важный матч в чемпионате Англии, а эта игра не входила в число тех, в которой стоит использовать игроков, которые не готовы на все 100 процентов.

Мы ждем, что в течение двух дней он полностью восстановится», – сказал главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес.