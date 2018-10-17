Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Феллайни сыграет против «Челси»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни будет готов сыграть в матче чемпионата Англии с «Челси» 20 октября. 30-летний футболист пропустил товарищеский матч сборной Бельгии против Голландии (1:1) из-за травмы паховых мышц.

    «С ним все должно быть хорошо, он не сыграл лишь потому, что не был на 100 процентов готов к нашему матчу.

    В выходные его ждет важный матч в чемпионате Англии, а эта игра не входила в число тех, в которой стоит использовать игроков, которые не готовы на все 100 процентов.

    Мы ждем, что в течение двух дней он полностью восстановится», – сказал главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес.

    Источник: Sky Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.10.2018 10:20
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11