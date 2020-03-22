«Скоро вернусь на поле». Феллайни подтвердил, что заразился коронавирусом

Полузащитник китайского «Шаньдунь Лунен» Маруан Феллайни подтвердил, что болен корронавирусной инфекцией. Он сдал положительный медицинский тест.
«Спасибо персоналу клуба, я буду соблюдать врачебные рекомендации и скоро вернусь на поле. Берегите себя», – написал игрок в социальной сети.
- Пандемия коронавируса началась в Китае.
- По всему миру от заболевания умерло более 12000 человек.
- Феллайни выступает в Китае с прошлого года.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер Маруана Феллайни