«Скоро вернусь на поле». Феллайни подтвердил, что заразился коронавирусом

Полузащитник китайского «Шаньдунь Лунен» Маруан Феллайни подтвердил, что болен корронавирусной инфекцией. Он сдал положительный медицинский тест.

«Спасибо персоналу клуба, я буду соблюдать врачебные рекомендации и скоро вернусь на поле. Берегите себя», – написал игрок в социальной сети.

Dear friends, I have been tested for coronavirus and my test result is positive. Thanks to the fans, medical staff and the club for their care and attention. I will follow the treatment and hope to return to the game as soon as possible. Please everyone stay safe. pic.twitter.com/xTczNLoz1w