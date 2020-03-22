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  • «Скоро вернусь на поле». Феллайни подтвердил, что заразился коронавирусом

«Скоро вернусь на поле». Феллайни подтвердил, что заразился коронавирусом

22 марта 2020, 14:34

Полузащитник китайского «Шаньдунь Лунен» Маруан Феллайни подтвердил, что болен корронавирусной инфекцией. Он сдал положительный медицинский тест.

«Спасибо персоналу клуба, я буду соблюдать врачебные рекомендации и скоро вернусь на поле. Берегите себя», – написал игрок в социальной сети.

  • Пандемия коронавируса началась в Китае.
  • По всему миру от заболевания умерло более 12000 человек.
  • Феллайни выступает в Китае с прошлого года.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер Маруана Феллайни
Бельгия. Про-Лига Феллайни Маруан
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