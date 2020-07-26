Суперлига. Перенесший коронавирус Феллайни за семь минут оформил хет-трик и помог «Шаньдун Лунэн» победить команду Рондона

Маруан Феллайни провел первый матч после того как перенес коронавирус. В первом туре чемпионата Китая его команда победила, а бельгиец оформил хет-трик.

У «Далянь Про» гол забил бывший форвард «Зенита» и «Рубина» Хосе Саломон Рондон.

Феллайни стал первым бельгийцем, сделавшим хет-трик в чемпионате Китая.

Чемпионат Китая. Суперлига. 1-й тур

Далянь Про – Шаньдун Лунэн – 2:3 (0:0)

Голы: 1:0 – Рондон, 57; 1:1 – Феллайни, 79; 1:2 – Феллайни, 83; 1:3 – Феллайни, 86; 2:3 – Даниэльсон, 90+3.