Феллайни: «Мы больше владели мячом, создавали моменты, но забила Франция»

По факту случилось то, что Кевин де Брюйен напрочь выпал из игры. И случилось ровно то, что случилось с Манчестер Сите в ЛЧ против Ливерпуля.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии Маруан Феллайни сожалеет, что его команда не смогла воспользоваться голевыми моментами в полуфинальном матче чемпионата мира-2018 с Францией.
«Это была тактическая игра. Угловые, свободные удары – вот возможности забить гол, и они это сделали.
У нас были шансы забить, мы больше владели мячом, создавали моменты.
Мы очень расстроены. Нужно продолжать работать в том же духе, у нас много молодых, хороших игроков», – сказал Феллайни.
Матч 1/2 финала чемпионата мира-2018 Франция – Бельгия завершился со счетом 1:0.
Это точно был полуфинал чемпионата мира?