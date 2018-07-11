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    Феллайни: «Мы больше владели мячом, создавали моменты, но забила Франция»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии Маруан Феллайни сожалеет, что его команда не смогла воспользоваться голевыми моментами в полуфинальном матче чемпионата мира-2018 с Францией.

    «Это была тактическая игра. Угловые, свободные удары – вот возможности забить гол, и они это сделали.

    У нас были шансы забить, мы больше владели мячом, создавали моменты.

    Мы очень расстроены. Нужно продолжать работать в том же духе, у нас много молодых, хороших игроков», – сказал Феллайни.

    Матч 1/2 финала чемпионата мира-2018 Франция – Бельгия завершился со счетом 1:0.

    Это точно был полуфинал чемпионата мира?

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.07.2018 07:56
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4848

      neveldomha 11 июля 2018, 13:07

      По факту случилось то, что Кевин де Брюйен напрочь выпал из игры. И случилось ровно то, что случилось с Манчестер Сите в ЛЧ против Ливерпуля.

      2
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 11 июля 2018, 12:41

      Тоже самое могут и Бразильцы сказать об игре с Бельгией - это футбол ))
      Но стандарты на этом ЧМ прям "основное оружие", вся заварушка с них и начинается.

      2
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 11 июля 2018, 11:37

      А ведь в единственном голе виноват ты Маруан.

      3
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      Рейтинг: +591

      ivan-soccer-fan 11 июля 2018, 10:41

      До вчерашней игры бельгийцы показывали лучший футбол на турнире. И, при этом, самый интересный (вспомните Бельгия-Япония, Бельгия-Бразилия). А Азар был и остаётся ЛУЧШИМ ИГРОКОМ ЭТОГО ЧМ (однозначно кандидат №1 на «Золотого…»).
      Скрытым финалом я называл игру с Бразилией… Но теперь кое-что поменялось. Наверное, финал мы посмотрели вчера))). Не верится, что игра Франция-Англия или Франция-Хорватия сможет превзойти ЭТО ПРОТИВОСТОЯНИЕ! Французы набирают обороты от игры к игре… Их сила растёт и «дна пока не видно»! Вчера первый тайм остался однозначно за бельгийцами… Но, похоже, Дешам это предвидел. Франция сдержала атаки соперника с трудом, но ДОСТАТОЧНО ПЛАНОВО. И это был – не «автобус»))))) Они «выключили» полностью из игры опасных нападающих (ЛУКАКУ, НАПРИМЕР, НА ПОЛЕ НЕ БЫЛО ВСЮ ИГРУ!) и просто ждали, когда бельгийские гениальные хавы (Азар и Де Брюйне) устанут… И дождались! ТАКОЙ ФРАНЦИИ, КАК ВО ВТОРОМ ТАЙМЕ, МЫ ЕЩЁ НЕ ВИДЕЛИ! Наверное, это была игра чемпиона турнира… Чемпиона, который умеет всё: и обороняться, и атаковать! И ФРАНЦИЯ ВСЁ ЭТО ДЕЛАЕТ ТОГДА, КОГДА НАДО И КАК, КАК НАДО.
      Люблю и уважаю Англичан и Хорватов… Но, при всём уважении, против ТАКИХ ФРАНЦУЗОВ, шансов нет ни у одних, ни у других… По крайней мере, ТАКОГО СОПЕРНИКА У НИХ НА ЭТОМ ТУРНИРЕ ЕЩЁ НЕ БЫЛО. Смогут их тренера что-то придумать и противопоставить? МИЛОСТИ ПРОСИМ! БУДЕМ ТОЛЬКО РАДЫ!)))
      Кстати, ещё раз насчёт Азара и Мбаппе… КТО-ТО ЕЩЁ ПОМНИТ НЕЙМАРА, МЕССИ…(а также прочих левандовских, суаресов, мюллеров, фалькавов, салахов, ???))))) Про Роналду не говорю… ЭТОТ ГОЛОВАСТЫЙ ПАРЕНЬ О СЕБЕ, ХОТЯ БЫ, СВОИМИ ПЕРЕХОДАМИ НЕ ДАЁТ ЗАБЫТЬ!))))

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      Рейтинг: +5904

      mialkov 11 июля 2018, 08:10

      Французам удалось плотно играть против Азара и Дебрюйне. Этого оказалось достаточным для выхода в финал.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 июля 2018, 08:09

      Ох, уж эти объяснения по владению мячом. В футболе выигрывает не тот кто красиво играет, ( на Украине говорят : "Хто выще бье, той краще грае". Пишу в русской транскрипции ) больше владеет мячом, а кто больше забивает голов в ворота соперника. А вся остальная статистика для тёти Груни...

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