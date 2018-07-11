Феллайни: «Мы больше владели мячом, создавали моменты, но забила Франция»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии Маруан Феллайни сожалеет, что его команда не смогла воспользоваться голевыми моментами в полуфинальном матче чемпионата мира-2018 с Францией.

«Это была тактическая игра. Угловые, свободные удары – вот возможности забить гол, и они это сделали.

У нас были шансы забить, мы больше владели мячом, создавали моменты.

Мы очень расстроены. Нужно продолжать работать в том же духе, у нас много молодых, хороших игроков», – сказал Феллайни.

Матч 1/2 финала чемпионата мира-2018 Франция – Бельгия завершился со счетом 1:0.

Это точно был полуфинал чемпионата мира?