Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Феллайни: «Манчестер Сити» проиграют. Их реально обыграть»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни поделился мнением об отставании от лидера турнирной таблицы АПЛ «Манчестер Сити».

    «После матча с «Сити» разрыв между нами стал четче? Я не думаю так. Я помню, что когда я приехал в Англию, то здесь была топ-4, теперь есть топ-шесть. Так что с каждым годом становится все сложнее.

    «Манчестер Сити» – сильная команда, но они проиграют. Да, они очень хороши, у них очень хорошие игроки, но их реально обыграть. Мы проиграли, но у нас еще один матч. Посмотрим», – сказал Феллайни.

    «Манчестер Сити» с 32 очками занимает первую строчку в таблице, «Манчестер Юнайтед» с 20-ю очками идет восьмым.

    Источник: Sky Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.11.2018 01:24
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1212

      fanchik 20 ноября 2018, 07:15

      Этого "кудряша", надо поменять на другого"кудряша"Витцеля,о чем не давно заикнулся "МЮ"

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > fanchik 20 ноября 2018, 15:15

      Он уже не "кудряш" - побрили.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 20 ноября 2018, 05:17

      Главная задача МЮ на сезон: попасть в эту самую ТОП-6.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1643

      Psih86 > Бухбух 20 ноября 2018, 11:30

      Они и будут шестыми.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 