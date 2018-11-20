Феллайни: «Манчестер Сити» проиграют. Их реально обыграть»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни поделился мнением об отставании от лидера турнирной таблицы АПЛ «Манчестер Сити».

«После матча с «Сити» разрыв между нами стал четче? Я не думаю так. Я помню, что когда я приехал в Англию, то здесь была топ-4, теперь есть топ-шесть. Так что с каждым годом становится все сложнее.

«Манчестер Сити» – сильная команда, но они проиграют. Да, они очень хороши, у них очень хорошие игроки, но их реально обыграть. Мы проиграли, но у нас еще один матч. Посмотрим», – сказал Феллайни.

«Манчестер Сити» с 32 очками занимает первую строчку в таблице, «Манчестер Юнайтед» с 20-ю очками идет восьмым.