Чина зацынила новый имидж филина
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни покинул клуб.
Манкунианский клуб в твиттере поблагодарил 31-летнего хавбека за годы, проведенные на «Олд Траффорд». Бельгиец продолжит карьеру в китайском «Шаньдун Лунен».
- Сумма трансфера игрока оценивается в 11,5 миллиона евро. В новом клубе футболист будет зарабатывать около 21,5 миллиона евро в год.
- В нынешнем сезоне Феллайни забил два мяча и сделал две результативные передачи в 21 матче за «Манчестер Юнайтед».