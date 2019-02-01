«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Феллайни

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни покинул клуб.

Манкунианский клуб в твиттере поблагодарил 31-летнего хавбека за годы, проведенные на «Олд Траффорд». Бельгиец продолжит карьеру в китайском «Шаньдун Лунен».