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    «Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Феллайни

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни покинул клуб.

    Манкунианский клуб в твиттере поблагодарил 31-летнего хавбека за годы, проведенные на «Олд Траффорд». Бельгиец продолжит карьеру в китайском «Шаньдун Лунен».

    • Сумма трансфера игрока оценивается в 11,5 миллиона евро. В новом клубе футболист будет зарабатывать около 21,5 миллиона евро в год.
    • В нынешнем сезоне Феллайни забил два мяча и сделал две результативные передачи в 21 матче за «Манчестер Юнайтед».

    Источник: Твиттер «Манчестер Юнайтед»

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    01.02.2019 19:55
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +87

      ЧаплиN 1 февраля 2019, 21:22

      Чина зацынила новый имидж филина

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5869

      AtticusFinch 1 февраля 2019, 21:05

      Зарплата конечно у него там будет космическая))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +393

      jengais 1 февраля 2019, 20:53

      Правильно, а то просто так на лавке сидел

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 1 февраля 2019, 20:35

      Тот случай когда от трансфера все в плюсе и все довольны...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 1 февраля 2019, 20:27

      В "МЮ" он был "лавочником" и перспектив в АПЛ у него не было. А тут хорошо набьёт мешок деньгами, обеспечив стабильное и устойчивое будущее своей семьи.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Рубик Докоян 1 февраля 2019, 20:55

      Кучерявый шар полетел туда, где всё будет по фэншую..:))

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 1 февраля 2019, 21:02

      У него теперь короткая причёска, со стриг свою шевелюру. Он ещё при Мауре собирался уходить из "МЮ", но вот сейчас подфартило, такую "личку" предложили.

      3
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > insider_retro 1 февраля 2019, 22:11

      Один из самых смешных комментов за последнее время, что я читал)

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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 1 февраля 2019, 20:14

      Отличный игрок ! и пас и игра головой и техника всё есть , но по ходу у него отвратный характер.

      0
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      Рейтинг: +3754

      Yev 1 февраля 2019, 20:11

      Какое счастье! Терпеть его роду надменно-недовольную не мог! Чемпионат Китая я точно смотреть пока не собираюсь.

      0
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