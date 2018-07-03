Полузащитник сборной Бельгии Маруан Феллайни прокомментировал результат матча 1/8 финала ЧМ против Японии (3:2).

«Это был великий матч, Япония – очень сложный соперник. Стоит ли нам как-то перестроить систему, схему игры? Думаю, что нам надо оставаться позитивными и проработать все недочеты, допущенные в этом матче», – цитирует Феллайни корреспондент «Бомбардира» Ульяна Лукьянченко.

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