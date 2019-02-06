«МЮ» – единственный клуб плей-офф Лиги чемпионов, который никого не дозаявил

«Манчестер Юнайтед» стал единственным клубом, не внесшим новых фамилий в заявку на участие в плей-офф Лиги чемпионов.

Каждый из 16 участников 1/8 финала турнира мог зарегистрировать до трех новых игроков из списка А до полуночи пятницы.

«МЮ» отзаявил Маруана Феллайни, который перешел в «Шаньдун Лунен», но новых игроков не добавил.