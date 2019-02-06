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    «МЮ» – единственный клуб плей-офф Лиги чемпионов, который никого не дозаявил

    «Манчестер Юнайтед» стал единственным клубом, не внесшим новых фамилий в заявку на участие в плей-офф Лиги чемпионов.

    Каждый из 16 участников 1/8 финала турнира мог зарегистрировать до трех новых игроков из списка А до полуночи пятницы.

    «МЮ» отзаявил Маруана Феллайни, который перешел в «Шаньдун Лунен», но новых игроков не добавил.

    • Соперник «красных» по 1/8 финала «ПСЖ» дозаявил Леандро Паредеса и Метехана Гючлю, а исключил из списка Тимоти Веа и Ясина Адли.
    • Первый матч между «МЮ» и «ПСЖ» пройдет 12 февраля в Англии, ответный – 6 марта во Франции.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    06.02.2019 11:06
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