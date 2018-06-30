Феллайни встречался с главой скаутской службы «Арсенала» Мислинтатом перед продлением контракта с «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни встретился с главой скаутской службы «Арсенала» Свеном Мислинтатом, прежде чем продлить контракт с манкунианцами.

Вчера, 29 июня, бельгиец заключил с «красными дьяволами» новое двухлетнее соглашение. Незадолго до этого он провел встречу с Мислинтатом, на которой убедился, что переход в «Арсенал» стал бы плохим решением.

Вместо того, чтобы присоединиться к «канонирам», он заявил, что останется в «Манчестер Юнайтед» и будет сражаться за место в составе с новичком команды Фредом.