Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Маруан Феллайни - статистика

Завершил карьеру
22 ноября 1987 (38)
#25 | Полузащитник
194 см | 87 кг
Бельгия | Марокко
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Манчестер Юнайтед
13
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 1
30.12.2018
Борнмут
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Манчестер Юнайтед
3 : 1
26.12.2018
Хаддерсфилд Таун
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Кардифф
1 : 5
22.12.2018
Манчестер Юнайтед
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Ливерпуль
3 : 1
16.12.2018
Манчестер Юнайтед
46' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 1
08.12.2018
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Манчестер Юнайтед
2 : 2
05.12.2018
Арсенал
72' - 90'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Саутгемптон
2 : 2
01.12.2018
Манчестер Юнайтед
1' - 90'
35'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 0
24.11.2018
Кристал Пэлас
60' - 90'
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Сити
3 : 1
11.11.2018
Манчестер Юнайтед
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
3 : 2
06.10.2018
Ньюкасл
46' - 90'
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Вест Хэм
3 : 1
29.09.2018
Манчестер Юнайтед
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
22.09.2018
Вулверхэмптон
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Уотфорд
1 : 2
15.09.2018
Манчестер Юнайтед
1' - 90'
38'
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Бернли
0 : 2
02.09.2018
Манчестер Юнайтед
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
27.08.2018
Тоттенхэм
61' - 90'
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Брайтон
3 : 2
19.08.2018
Манчестер Юнайтед
60' - 90'
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Манчестер Юнайтед
2 : 1
10.08.2018
Лестер
84' - 90'
Главные новости
Тюкавин объяснил серию побед «Динамо»
11:02
Червиченко: «Спартак» – дойная корова, из него можно высосать любые условия»
10:47
1
Пономарев – Акинфееву: «Посоветовал бы заканчивать на хорошей ноте, время ушло»
10:38
Стало известно, какую зарплату предложили экс-игроку «Интера» в «Рубине»
10:29
В ЦСКА сказали, подпишут ли свободного агента
09:47
1
Ловчев – Карпину: «Что ты такого сделал как тренер?»
09:39
6
Ловчев оценил количество договорных матчей в РПЛ
09:10
1
Известный агент сказал, платит ли «Зенит» часть зарплаты Мостового
08:57
6
В махачкалинском «Динамо» назвали безобразным судейство матча с ЦСКА
08:46
3
Стало известно, предлагал ли «Факел» работу Абаскалю и Семину
08:17
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+