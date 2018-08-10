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Манчестер Юнайтед - Лестер
Манчестер Юнайтед - Лестер: обзор матча 10 августа 2018
Манчестер Юнайтед
10.08.2018, пятница, 22:00
Англия. Премьер-лига, 1 тур
2 : 1
Завершен
Лестер
3'
П. Погба (П)
83'
Л. Шоу
90+3'
Д. Варди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Лестер
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
Д. Варди
Замена
М. Феллайни
️️️️
П. Погба
84'
ГОЛ! 2:0!
Л. Шоу
Пас отдал
Х. Мата
83'
80'
Замена
В. Иборра
️️️️
А. Силва
Замена
С. Мактоминей
️️️️
Фред
76'
Желтая карточка
А. Перейра
69'
Замена
Р. Лукаку
️️️️
М. Рэшфорд
67'
63'
Замена
Д. Варди
️️️️
Д. Амарти
63'
Замена
Р. Геззаль
️️️️
Д. Мэддисон
Желтая карточка
Фред
54'
51'
Желтая карточка
Д. Амарти
ГОЛ с пенальти! 1:0!
П. Погба
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
8
Поль Погба
ЦП
7
Фред
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
64
Хуан Мата
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
15
Адриен Силва
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Манчестер Юнайтед
13
Ли Грант
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
25
Маруан Феллайни
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Лестер
12
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
9
Джейми Варди
ЦФ
4-2-3-1
43
Де Хеа
23
Шоу
3
Байи
3
Линделеф
36
Дармиан
8
Погба
7
Фред
9
Рэшфорд
64
Мата
8
Перейра
4
Санчес
3-2-2-2-1
1
Шмейхель
12
Амарти
5
Морган
5
Магуайр
21
Перейра
33
Чилвел
15
Силва
4
Ндиди
10
Мэддисон
10
Грей
17
Ихеначо
8
Погба
25
Феллайни
25
Феллайни
8
Погба
7
Фред
8
Мактоминей
8
Мактоминей
7
Фред
9
Рэшфорд
9
Лукаку
9
Лукаку
9
Рэшфорд
15
Силва
10
Иборра
10
Иборра
15
Силва
10
Мэддисон
18
Геззаль
18
Геззаль
10
Мэддисон
12
Амарти
9
Варди
9
Варди
12
Амарти
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Лестер
13
Ли Грант
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
12
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
11
Марк Олбрайтон
ПП
Главный тренер
Рассел Мартин
Остались в запасе
13
Ли Грант
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Остались в запасе
12
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
11
Марк Олбрайтон
ПП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Лестер
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Футбол 1
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