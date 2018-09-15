Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Уотфорд - Манчестер Юнайтед
Уотфорд - Манчестер Юнайтед: обзор матча 15 сентября 2018
Уотфорд
15.09.2018, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 5 тур
1 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
65'
А. Грэй
35'
Р. Лукаку
38'
К. Смоллинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Манчестер Юнайтед
90'
+4
Вторая желтая
Н. Матич
90'
+2
Замена
Э. Байи
️️️️
Л. Валенсия
Замена
И. Саксесс
️️️️
К. Кэткарт
88'
84'
Замена
С. Мактоминей
️️️️
А. Санчес
Замена
А. Масина
️️️️
Х. Холебас
84'
81'
Желтая карточка
Л. Валенсия
Замена
К. Фемения
️️️️
Д. Янмат
72'
71'
Замена
А. Марсьяль
️️️️
Д. Лингард
70'
Желтая карточка
Н. Матич
ГОЛ! 1:2!
А. Грэй
Пас отдал
А. Дукуре
65'
38'
ГОЛ! 0:2!
К. Смоллинг
Пас отдал
М. Феллайни
Желтая карточка
Х. Холебас
36'
35'
ГОЛ! 0:1!
Р. Лукаку
Желтая карточка
Э. Капу
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
45
Андре Грэй
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
25
Маруан Феллайни
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
15
Натаниэль Чалоба
ОП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Манчестер Юнайтед
13
Ли Грант
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
7
Фред
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
4-1-2-1-2
12
Фостер
25
Холебас
27
Кабаселе
22
Янмат
20
Кэткарт
6
Капу
6
Дукуре
19
Хьюз
37
Перейра
14
Дини
45
Грэй
3-1-3-1-2
43
Де Хеа
6
Смоллинг
3
Линделеф
15
Янг
18
Матич
25
Валенсия
8
Погба
25
Феллайни
77
Лингард
4
Санчес
9
Лукаку
22
Янмат
17
Фемения
17
Фемения
22
Янмат
25
Холебас
25
Масина
25
Масина
25
Холебас
20
Кэткарт
90
Саксесс
90
Саксесс
20
Кэткарт
25
Валенсия
3
Байи
3
Байи
25
Валенсия
4
Санчес
8
Мактоминей
8
Мактоминей
4
Санчес
77
Лингард
9
Марсьяль
9
Марсьяль
77
Лингард
Остались в запасе
Уотфорд
Манчестер Юнайтед
15
Натаниэль Чалоба
ОП
12
Кен Сема
ЛП
1
Эурелью Гомес
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
Главный тренер
Хави Грасия
13
Ли Грант
ВР
36
Маттео Дармиан
ПЗ
7
Фред
ЦП
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
15
Натаниэль Чалоба
ОП
12
Кен Сема
ЛП
1
Эурелью Гомес
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
Остались в запасе
13
Ли Грант
ВР
36
Маттео Дармиан
ПЗ
7
Фред
ЦП
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Хави Грасия
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Уотфорд - Манчестер Юнайтед
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Викарэйдж Роад
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
Новости команд
Все
Уотфорд
Манчестер Юнайтед
АПЛ: шансы «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» на победу в матче 11-го тура
09:00
Самый дорогой футболист «Галатасарая» готов перейти в «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 23:23
6
Аршавин уничижительно высказался о составе «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 19:48
4
Канчельскис – об увольнении из клуба Второй лиги: «Чуть-чуть не успел в «Манчестер Юнайтед»
19 ноября
6
Два футболиста хотят покинуть «Манчестер Юнайтед», несмотря на назначение Почеттино
18 ноября
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
Английский клуб объявил о назначении экс-тренера «Рубина»
2025.10.08 16:29
«Локомотив» начал переговоры с английским клубом о 6-миллионном трансфере
2025.08.25 14:56
3
5 футболистов покинули «Астон Виллу» – среди них 3-кратный победитель ЛЧ
2025.06.30 20:38
1
Форвард «Краснодара» может переехать в Англию
2025.06.25 15:41
3
АПЛ: шансы «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» на победу в матче 11-го тура
09:00
Самый дорогой футболист «Галатасарая» готов перейти в «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 23:23
6
Аршавин уничижительно высказался о составе «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 19:48
4
Канчельскис – об увольнении из клуба Второй лиги: «Чуть-чуть не успел в «Манчестер Юнайтед»
19 ноября
6
Два футболиста хотят покинуть «Манчестер Юнайтед», несмотря на назначение Почеттино
18 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+