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Кардифф - Манчестер Юнайтед
Кардифф - Манчестер Юнайтед: обзор матча 22 декабря 2018
Кардифф
22.12.2018, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 18 тур
1 : 5
Завершен
Манчестер Юнайтед
38'
В. Камараса (П)
3'
М. Рэшфорд
29'
А. Эррера
41'
А. Марсьяль
57'
Д. Лингард (П)
90'
Д. Лингард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Манчестер Юнайтед
90'
ГОЛ! 1:5!
Д. Лингард
Пас отдал
П. Погба
Желтая карточка
Г. Каннингэм
79'
Желтая карточка
А. Гуннарссон
58'
57'
ГОЛ с пенальти! 1:4!
Д. Лингард
41'
ГОЛ! 1:3!
А. Марсьяль
Пас отдал
Д. Лингард
ГОЛ с пенальти! 1:2!
В. Камараса
38'
35'
Желтая карточка
Л. Шоу
29'
ГОЛ! 0:2!
А. Эррера
Пас отдал
П. Погба
3'
ГОЛ! 0:1!
М. Рэшфорд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
13
Нил Этеридж
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
5
Арон Гуннарссон
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
23
Люк Шоу
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
77
Джесси Лингард
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
8
Поль Погба
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
21
Ли Пелтье
ЦЗ
32
Джо Роллс
ЦП
40
Кадим Харрис
ЦП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
14
Бобби Рид
АП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
25
Маруан Феллайни
ЦП
7
Фред
ЦП
64
Хуан Мата
АП
8
Андреас Перейра
АП
3-2-4-1
13
Этеридж
8
Каннингэм
5
Экюэль-Манга
23
Моррисон
13
Патерсон
14
Бамба
5
Гуннарссон
6
Камараса
31
Артер
30
Хойлетт
23
Мерфи
4-1-2-2-1
43
Де Хеа
15
Янг
4
Джонс
3
Линделеф
23
Шоу
18
Матич
8
Погба
21
Эррера
9
Рэшфорд
77
Лингард
9
Марсьяль
Остались в запасе
Кардифф
Манчестер Юнайтед
12
Алекс Смитис
ВР
21
Ли Пелтье
ЦЗ
32
Джо Роллс
ЦП
40
Кадим Харрис
ЦП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
14
Бобби Рид
АП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
44
Серхио Ромеро
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
25
Маруан Феллайни
ЦП
7
Фред
ЦП
64
Хуан Мата
АП
8
Андреас Перейра
АП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Остались в запасе
12
Алекс Смитис
ВР
21
Ли Пелтье
ЦЗ
32
Джо Роллс
ЦП
40
Кадим Харрис
ЦП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
14
Бобби Рид
АП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
25
Маруан Феллайни
ЦП
7
Фред
ЦП
64
Хуан Мата
АП
8
Андреас Перейра
АП
Главный тренер
Нил Уорнок
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча Кардифф - Манчестер Юнайтед
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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