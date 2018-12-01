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Саутгемптон - Манчестер Юнайтед
Саутгемптон - Манчестер Юнайтед: обзор матча 01 декабря 2018
Саутгемптон
01.12.2018, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 14 тур
2 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
13'
С. Армстронг
20'
С. Соареш
33'
Р. Лукаку
39'
А. Эррера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Манчестер Юнайтед
Желтая карточка
С. Армстронг
90'
+5
90'
+3
Желтая карточка
Э. Янг
86'
Замена
Д. Лингард
️️️️
Р. Лукаку
77'
Замена
А. Марсьяль
️️️️
М. Рэшфорд
72'
Замена
Д. Далот
️️️️
Л. Шоу
Замена
М. Габбиадини
️️️️
М. Лемина
64'
Желтая карточка
Я. Вестергор
59'
Желтая карточка
М. Лемина
54'
53'
Желтая карточка
П. Погба
39'
ГОЛ! 2:2!
А. Эррера
Пас отдал
М. Рэшфорд
Желтая карточка
П. Хейбьерг
35'
35'
Желтая карточка
М. Феллайни
33'
ГОЛ! 2:1!
Р. Лукаку
Пас отдал
М. Рэшфорд
ГОЛ! 2:0!
С. Соареш
20'
18'
Желтая карточка
М. Рэшфорд
ГОЛ! 1:0!
С. Армстронг
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
21
Майкл Обафеми
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
23
Люк Шоу
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
8
Поль Погба
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Саутгемптон
1
Ангус Ганн
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
7
Фред
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
3-3-3-1
29
МакКарти
4
Йошида
23
Вестергор
5
Стивенс
7
Валери
99
Лемина
21
Соареш
23
Хейбьерг
17
Армстронг
27
Редмонд
21
Обафеми
3-1-4-1-1
43
Де Хеа
15
Янг
4
Джонс
23
Шоу
18
Матич
25
Феллайни
21
Эррера
8
Мактоминей
8
Погба
9
Рэшфорд
9
Лукаку
99
Лемина
10
Дэвис
10
Дэвис
99
Лемина
99
Лемина
11
Габбиадини
11
Габбиадини
99
Лемина
23
Шоу
2
Далот
2
Далот
23
Шоу
9
Лукаку
77
Лингард
77
Лингард
9
Лукаку
9
Рэшфорд
9
Марсьяль
9
Марсьяль
9
Рэшфорд
Остались в запасе
Саутгемптон
Манчестер Юнайтед
1
Ангус Ганн
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
44
Серхио Ромеро
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
7
Фред
ЦП
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
1
Ангус Ганн
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
7
Фред
ЦП
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Саутгемптон - Манчестер Юнайтед
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
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Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Сент-Мэри
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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