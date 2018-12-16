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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Манчестер Юнайтед
Ливерпуль - Манчестер Юнайтед: обзор матча 16 декабря 2018
Ливерпуль
16.12.2018, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-лига, 17 тур
3 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
24'
С. Мане
73'
Д. Шакири
80'
Д. Шакири
33'
Д. Лингард
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Манчестер Юнайтед
85'
Замена
Х. Мата
️️️️
Д. Лингард
Замена
Д. Хендерсон
️️️️
С. Мане
84'
ГОЛ! 3:1!
Д. Шакири
Пас отдал
Р. Фирмино
80'
79'
Замена
А. Марсьяль
️️️️
А. Эррера
ГОЛ! 2:1!
Д. Шакири
73'
Замена
Д. Шакири
️️️️
Н. Кейта
70'
46'
Замена
М. Феллайни
️️️️
Д. Далот
40'
Желтая карточка
Р. Лукаку
33'
ГОЛ! 1:1!
Д. Лингард
26'
Желтая карточка
Д. Далот
ГОЛ! 1:0!
С. Мане
Пас отдал
Фабиньо
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
8
Наби Кейта
ОП
6
Фабиньо
ОП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
2
Диогу Далот
ПАЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
77
Джесси Лингард
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
10
Джердан Шакири
ПВ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
8
Поль Погба
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
64
Хуан Мата
АП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Алиссон
3
Робертсон
6
Ловрен
4
ван Дейк
17
Клайн
8
Кейта
6
Фабиньо
23
Вейналдум
10
Мане
10
Салах
9
Фирмино
4-2-1-2-1
43
Де Хеа
36
Дармиан
3
Линделеф
6
Смоллинг
15
Янг
2
Далот
18
Матич
21
Эррера
9
Рэшфорд
77
Лингард
9
Лукаку
10
Мане
14
Хендерсон
14
Хендерсон
10
Мане
8
Кейта
10
Шакири
10
Шакири
8
Кейта
2
Далот
25
Феллайни
25
Феллайни
2
Далот
77
Лингард
64
Мата
64
Мата
77
Лингард
21
Эррера
9
Марсьяль
9
Марсьяль
21
Эррера
Остались в запасе
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
10
Адам Лаллана
АП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
44
Серхио Ромеро
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
8
Поль Погба
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
10
Адам Лаллана
АП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
8
Поль Погба
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Ливерпуль - Манчестер Юнайтед
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
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