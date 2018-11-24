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Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас: обзор матча 24 ноября 2018
Манчестер Юнайтед
24.11.2018, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 13 тур
0 : 0
Завершен
Кристал Пэлас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас
90'
+1
Замена
Ж. Айю
️️️️
В. Заа
88'
Замена
Д. Шлупп
️️️️
Э. Таунсенд
Желтая карточка
Э. Янг
71'
Замена
А. Санчес
️️️️
П. Погба
68'
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
Х. Мата
60'
Замена
М. Феллайни
️️️️
Д. Лингард
60'
27'
Желтая карточка
М. Сахо
9'
Желтая карточка
Л. Миливойевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
8
Поль Погба
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
7
Макс Майер
АП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Манчестер Юнайтед
13
Ли Грант
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
25
Маруан Феллайни
ЦП
7
Фред
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
25
Джоэл Уорд
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
4-1-1-2-2
43
Де Хеа
15
Янг
3
Линделеф
6
Смоллинг
36
Дармиан
18
Матич
8
Погба
77
Лингард
64
Мата
9
Лукаку
9
Марсьяль
4-1-2-3
13
Хеннесси
29
Ван-Биссака
5
Томкинс
12
Сахо
15
ван Анхолт
8
Куяте
11
МакАртур
19
Миливойевич
25
Таунсенд
7
Майер
10
Заа
77
Лингард
25
Феллайни
25
Феллайни
77
Лингард
64
Мата
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
64
Мата
8
Погба
4
Санчес
4
Санчес
8
Погба
25
Таунсенд
27
Шлупп
27
Шлупп
25
Таунсенд
10
Заа
10
Айю
10
Айю
10
Заа
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас
13
Ли Грант
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
7
Фред
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
Главный тренер
Жозе Моуринью
13
Висенте Гуаита
ВР
25
Джоэл Уорд
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
40
Джейсон Панчеон
ЦП
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
13
Ли Грант
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
7
Фред
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
25
Джоэл Уорд
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
40
Джейсон Панчеон
ЦП
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Стадион:
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