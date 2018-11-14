УЕФА посмеялся над Витселем после того, как Феллайни состриг свою шевелюру

Пресс-служба УЕФА пошутила в адрес полузащитника дортмундской «Боруссии» и сборной Бельгии Акселем Витселем.

Сегодня хавбек «Манчестер Юнайтед» и партнер Витселя по национальной команде Маруан Феллайни поменял прическу – он состриг свою знаменитую пышную шевелюру.

На своей странице в твиттере УЕФА выложил фото Феллайни с новой прической и подписью: «Феллайни уже не тот». В комментариях пресс-служба УЕФА добавила: «Аксель Витсель, ты следующий?»