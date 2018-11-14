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    УЕФА посмеялся над Витселем после того, как Феллайни состриг свою шевелюру

    Пресс-служба УЕФА пошутила в адрес полузащитника дортмундской «Боруссии» и сборной Бельгии Акселем Витселем.

    Сегодня хавбек «Манчестер Юнайтед» и партнер Витселя по национальной команде Маруан Феллайни поменял прическу – он состриг свою знаменитую пышную шевелюру.

    На своей странице в твиттере УЕФА выложил фото Феллайни с новой прической и подписью: «Феллайни уже не тот». В комментариях пресс-служба УЕФА добавила: «Аксель Витсель, ты следующий?»

    Источник: УЕФА

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    14.11.2018 15:56
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +41

      Karabaz 14 ноября 2018, 20:20

      hype)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +729

      deimos88 14 ноября 2018, 16:59

      Вот интересно, удобно ли с такими микрофонами жить?)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +695

      fan-man 14 ноября 2018, 16:23

      Легендарный человек-микрофон

      2
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