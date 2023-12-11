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    Mykhavko Taras Vasyliovych - статистика

    #32 | Защитник
    Имя Mykhavko Taras Vasyliovych
    Команда Динамо
    Состав Основной
    Позиция Защитник
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    27.04.2024 1' - 66' Днепр-1 1:2 Динамо Украина. Премьер-лига, 26 тур
    21.04.2024 1' - 90' Динамо 3:0 Полесье Украина. Премьер-лига, 25 тур
    17.04.2024 Был в запасе Минай 1:3 Динамо Украина. Премьер-лига, 16 тур
    13.04.2024 Был в запасе Александрия 0:1 Динамо Украина. Премьер-лига, 24 тур
    08.04.2024 Был в запасе Динамо 1:1 ЛНЗ Украина. Премьер-лига, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 6 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.04.2024 1' -66' Днепр-1 (Днепр) 1:2 Динамо (Киев)
    21.04.2024 1' -90' Динамо (Киев) 3:0 Полесье (Житомир)
    17.04.2024 Был в запасе Минай (Минай) 1:3 Динамо (Киев)
    13.04.2024 Был в запасе Александрия (Александрия) 0:1 Динамо (Киев)
    08.04.2024 Был в запасе Динамо (Киев) 1:1 ЛНЗ (Черкасы)
    12.03.2024 1' -90' Динамо (Киев) 2:0 Заря (Луганск)
    07.03.2024 1' -90' Верес (Ровно) 1:1 Динамо (Киев)
    02.03.2024 1' -90' Динамо (Киев) 1:0 Черноморец (Одесса)
    25.02.2024 1' -90' Металлист 1925 (Харьков) 2:4 Динамо (Киев)
    11.12.2023 Был в запасе Динамо (Киев) 2:0 Оболонь (Киев)
    26.11.2023 Был в запасе Динамо (Киев) 2:0 Рух (Львов)
    03.11.2023 Был в запасе Динамо (Киев) 0:1 Шахтер (Донецк)
    28.10.2023 Был в запасе Колос (Ковалевка) 1:1 Динамо (Киев)
    18.09.2023 Был в запасе Динамо (Киев) 2:0 Ворскла (Полтава)
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