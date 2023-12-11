Mykhavko Taras Vasyliovych - статистика
#32 | Защитник
|Имя
|Mykhavko Taras Vasyliovych
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Mykhavko Taras Vasyliovych
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|27.04.2024
|1' - 66'
|Днепр-1
|1:2
|Динамо
|Украина. Премьер-лига, 26 тур
|21.04.2024
|1' - 90'
|Динамо
|3:0
|Полесье
|Украина. Премьер-лига, 25 тур
|17.04.2024
|Был в запасе
|Минай
|1:3
|Динамо
|Украина. Премьер-лига, 16 тур
|13.04.2024
|Был в запасе
|Александрия
|0:1
|Динамо
|Украина. Премьер-лига, 24 тур
|08.04.2024
|Был в запасе
|Динамо
|1:1
|ЛНЗ
|Украина. Премьер-лига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.04.2024
|1' -66'
|Днепр-1 (Днепр)
|1:2
|Динамо (Киев)
|21.04.2024
|1' -90'
|Динамо (Киев)
|3:0
|Полесье (Житомир)
|17.04.2024
|Был в запасе
|Минай (Минай)
|1:3
|Динамо (Киев)
|13.04.2024
|Был в запасе
|Александрия (Александрия)
|0:1
|Динамо (Киев)
|08.04.2024
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|1:1
|ЛНЗ (Черкасы)
|12.03.2024
|1' -90'
|Динамо (Киев)
|2:0
|Заря (Луганск)
|07.03.2024
|1' -90'
|Верес (Ровно)
|1:1
|Динамо (Киев)
|02.03.2024
|1' -90'
|Динамо (Киев)
|1:0
|Черноморец (Одесса)
|25.02.2024
|1' -90'
|Металлист 1925 (Харьков)
|2:4
|Динамо (Киев)
|11.12.2023
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|2:0
|Оболонь (Киев)
|26.11.2023
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|2:0
|Рух (Львов)
|03.11.2023
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|0:1
|Шахтер (Донецк)
|28.10.2023
|Был в запасе
|Колос (Ковалевка)
|1:1
|Динамо (Киев)
|18.09.2023
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|2:0
|Ворскла (Полтава)