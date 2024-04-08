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«Минай» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 апреля 2024
17 апреля, 10:32
0
«Минай» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 апреля 2024
22 апреля, 09:33
0
«Минай» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 апреля 2024
17 апреля, 10:32
0
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13 апреля, 10:37
0
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23 марта, 13:40
0
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12 марта, 15:26
0
«Динамо» Киев – «Верес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 мая 2024
1 мая, 09:37
0
«Динамо» Киев – «Верес»: прогноз на матч 5 тура УПЛ, 1 мая
1 мая, 09:19
0
«Днепр-1» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2024
27 апреля, 10:07
0
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Украина. Премьер-лига, 23 тур
Минай
2 : 3
08.04.2024
Полесье
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Оболонь
1 : 1
13.04.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Александрия
0 : 1
13.04.2024
Динамо
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Минай
1 : 3
17.04.2024
Динамо
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Динамо
3 : 0
21.04.2024
Полесье
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Минай
2 : 0
27.04.2024
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Минай
1 : 1
22.04.2024
Рух
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Минай
1 : 3
17.04.2024
Динамо
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Оболонь
1 : 1
13.04.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Минай
2 : 3
08.04.2024
Полесье
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Динамо
3 : 0
01.05.2024
Верес
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Днепр-1
1 : 2
27.04.2024
Динамо
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Динамо
3 : 0
21.04.2024
Полесье
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Минай
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17.04.2024
Динамо
Украина. Премьер-лига, 24 тур
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13.04.2024
Динамо

Минай - Динамо: обзор матча 17 апреля 2024

Минай
17.04.2024, среда, 15:30
Украина. Премьер-лига, 16 тур
1 : 3
Матч завершен
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Динамо
48' Т. Кораблин
4' В. Буяльский
27' Д. Немчанинов (АГ)
86' Н. Волошин
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Минай - Динамо
Матч завершен
Замена
Yegor Gunichev ️️️️➡️️ Тимур Кораблин
87'
86'
ГОЛ! 1:3
Назар Волошин
75'
Желтая карточка
Владислав Ванат
Замена
Владислав Семотюк ️️️️➡️️ Вадим Витенчук
66'
61'
Замена
Самба Диалло ️️️️➡️️ Андрей Ярмоленко
61'
Замена
Владимир Шепелев ️️️️➡️️ Виталий Буяльский
Желтая карточка
Тарас Дмитрук
60'
56'
Желтая карточка
Андрей Ярмоленко
ГОЛ! 1:2
Тимур Кораблин
48'
46'
Замена
Николай Шапаренко ️️️️➡️️ Владислав Кабаев
Замена
Денис Устименко ️️️️➡️️ Ivan Demydenko
46'
Замена
Артур Ременяк ️️️️➡️️ Кирилл Попов
46'
27'
ГОЛ в свои ворота! 0:2
Дмитрий Немчанинов
4'
ГОЛ! 0:1
Виталий Буяльский
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минай
13
Александр Бандура
ВР
8
Андрей Булеза
ЛЗ
4
Богдан Чуев
ЦЗ
22
Yevgeniy Skyba
ЦЗ
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
77
Ярослав Кисиль
ПЗ
2
Тарас Дмитрук
ПЗ
44
Вадим Витенчук
ОП
32
Сергей Петько
ЦП
47
Егор Твердохлеб
АП
10
Владимир Одарюк
ПВ
99
Владислав Вакула
ПВ
97
Тимур Кораблин
ПВ
19
Кирилл Попов
ЦФ
11
Ivan Demydenko
ЦФ
Динамо
1
Георгий Бущан
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
25
Максим Дячук
ЦЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
24
Александр Тымчик
ПЗ
6
Владимир Бражко
ОП
29
Виталий Буяльский
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
9
Назар Волошин
ПВ
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
11
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Минай
34
Илья Ольховый
ВР
1
Maksym Rosul
ВР
35
Александр Кемкин
ВР
5
Sergiy Korniychuk
ЦЗ
57
Александр Мельник
ЦЗ
3
Ihor Soldat
ЦЗ
71
Владислав Семотюк
ЦП
21
Сергей Панасенко
ЦП
47
Дмитрий Поддубный
ЦП
6
Vasyl Vashkeba
ЦП
6
Андрей Ралюченко
ЦП
10
Pavlo Tyshchuk
ЦП
8
Ivan Matiushenko
ЦП
78
Валерий Рогозинский
ЛВ
7
Михаил Гечев
ЛВ
17
Данил Голуб
ПВ
29
Артур Ременяк
ПВ
7
Yegor Gunichev
ЦФ
9
Денис Устименко
ЦФ
Динамо
51
Валентин Моргун
ВР
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
32
Mykhavko Taras Vasyliovych
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
92
Решат Рамадани
ОП
10
Николай Шапаренко
ЦП
8
Владимир Шепелев
ЦП
37
Антон Царенко
АП
30
Самба Диалло
ЛВ
77
Бенито
ЛВ
99
Matvii Ponomarenko
ЦФ
21
Владислав Супряга
ЦФ
3-3-1-3-3
13
Бандура
4
Чуев
22
23
Немчанинов
8
Булеза
44
Витенчук
2
Дмитрук
32
Петько
99
Вакула
47
Твердохлеб
97
Кораблин
11
19
Попов
10
Одарюк
3-3-2-3-1
1
Бущан
34
Сирота
25
Дячук
4
Попов
24
Тымчик
6
Бражко
44
Дубинчак
29
Буяльский
18
Андриевский
7
Ярмоленко
22
Кабаев
9
Волошин
11
Ванат
44
Витенчук
71
Семотюк
71
Семотюк
44
Витенчук
19
Попов
29
Ременяк
29
Ременяк
19
Попов
97
Кораблин
7
7
97
Кораблин
11
9
Устименко
9
Устименко
11
22
Кабаев
10
Шапаренко
10
Шапаренко
22
Кабаев
29
Буяльский
8
Шепелев
8
Шепелев
29
Буяльский
7
Ярмоленко
30
Диалло
30
Диалло
7
Ярмоленко
Остались в запасе
Минай
Динамо
34
Илья Ольховый
ВР
1
Maksym Rosul
ВР
35
Александр Кемкин
ВР
5
Sergiy Korniychuk
ЦЗ
57
Александр Мельник
ЦЗ
3
Ihor Soldat
ЦЗ
21
Сергей Панасенко
ЦП
47
Дмитрий Поддубный
ЦП
6
Vasyl Vashkeba
ЦП
6
Андрей Ралюченко
ЦП
10
Pavlo Tyshchuk
ЦП
8
Ivan Matiushenko
ЦП
78
Валерий Рогозинский
ЛВ
7
Михаил Гечев
ЛВ
17
Данил Голуб
ПВ
51
Валентин Моргун
ВР
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
32
Mykhavko Taras Vasyliovych
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
92
Решат Рамадани
ОП
37
Антон Царенко
АП
77
Бенито
ЛВ
99
Matvii Ponomarenko
ЦФ
21
Владислав Супряга
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Остались в запасе
34
Илья Ольховый
ВР
1
Maksym Rosul
ВР
35
Александр Кемкин
ВР
5
Sergiy Korniychuk
ЦЗ
57
Александр Мельник
ЦЗ
3
Ihor Soldat
ЦЗ
21
Сергей Панасенко
ЦП
47
Дмитрий Поддубный
ЦП
6
Vasyl Vashkeba
ЦП
6
Андрей Ралюченко
ЦП
10
Pavlo Tyshchuk
ЦП
8
Ivan Matiushenko
ЦП
78
Валерий Рогозинский
ЛВ
7
Михаил Гечев
ЛВ
17
Данил Голуб
ПВ
Остались в запасе
51
Валентин Моргун
ВР
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
32
Mykhavko Taras Vasyliovych
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
92
Решат Рамадани
ОП
37
Антон Царенко
АП
77
Бенито
ЛВ
99
Matvii Ponomarenko
ЦФ
21
Владислав Супряга
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Статистика матча Минай - Динамо
1
2
Желтые карточки
1
2
Информация о матче
Главный судья:
Sandor Alexander Andreevich, Ukraine
Стадион:
Mynay-Arena, Mynai
Украина. Премьер-лига
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Украина. Премьер-лига, 27 тур
Александрия
- : -
04.05.2024
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Оболонь
- : -
04.05.2024
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Металлист 1925
- : -
04.05.2024
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Полесье
- : -
05.05.2024
Заря
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Динамо
- : -
05.05.2024
Колос
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Александрия
- : -
04.05.2024
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Оболонь
- : -
04.05.2024
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Металлист 1925
- : -
04.05.2024
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Полесье
- : -
05.05.2024
Заря
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Динамо
- : -
05.05.2024
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