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Динамо
Верес
«Динамо» Киев – «Верес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 мая 2024
1 мая, 09:37
0
«Динамо» Киев – «Верес»: прогноз на матч 5 тура УПЛ, 1 мая
1 мая, 09:19
0
«Днепр-1» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2024
27 апреля, 10:07
0
«Минай» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 апреля 2024
17 апреля, 10:32
0
«ЛНЗ» – «Верес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 апреля 2024
15 апреля, 09:33
0
«Динамо» Киев – «Верес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 мая 2024
1 мая, 09:37
0
«Динамо» Киев – «Верес»: прогноз на матч 5 тура УПЛ, 1 мая
1 мая, 09:19
0
«Днепр-1» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2024
27 апреля, 10:07
0
«Минай» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 апреля 2024
17 апреля, 10:32
0
«Александрия» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024
13 апреля, 10:39
0
«Динамо» Киев – «Верес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 мая 2024
1 мая, 09:37
0
«Динамо» Киев – «Верес»: прогноз на матч 5 тура УПЛ, 1 мая
1 мая, 09:19
0
«ЛНЗ» – «Верес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 апреля 2024
15 апреля, 09:33
0
«Верес» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2024
30 марта, 13:18
0
«Верес» оштрафовали за интервью на русском языке. Теперь клуб будет общаться со СМИ только на украинском
28 декабря 2021, 09:23
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Верес
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3 : 0
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Украина. Премьер-лига, 24 тур
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13.04.2024
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Украина. Премьер-лига, 24 тур
ЛНЗ
1 : 0
15.04.2024
Верес
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Минай
1 : 3
17.04.2024
Динамо
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Верес
1 : 1
21.04.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Динамо
3 : 0
01.05.2024
Верес
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Днепр-1
1 : 2
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Динамо
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Динамо
3 : 0
01.05.2024
Верес
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
3 : 1
27.04.2024
Верес
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Верес
1 : 1
21.04.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 24 тур
ЛНЗ
1 : 0
15.04.2024
Верес
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Верес
3 : 0
06.04.2024
Оболонь

Динамо - Верес: обзор матча 01 мая 2024

Динамо
01.05.2024, среда, 15:30
Украина. Премьер-лига, 5 тур
3 : 0
Матч завершен
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Верес
40' А. Ярмоленко
84' В. Шепелев
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Динамо - Верес
Матч завершен
Замена
Бенито ️️️️➡️️ Владислав Кабаев
86'
Замена
Антон Царенко ️️️️➡️️ Виталий Буяльский
86'
ГОЛ! 2:0
Владимир Шепелев
84'
78'
Замена
Денис Свитюха ️️️️➡️️ Николай Гайдучик
Желтая карточка
Владислав Ванат
74'
70'
Замена
Михаил Шестаков ️️️️➡️️ Владислав Шарай
68'
Замена
️️️️➡️️ Андрей Кухарук
67'
Замена
Валерий Кучеров ️️️️➡️️ Дмитрий Кльоц
Замена
Владимир Шепелев ️️️️➡️️ Андрей Ярмоленко
65'
46'
Замена
Виталий Дахновский ️️️️➡️️ Дмитрий Шастал
Замена
Александр Сирота ️️️️➡️️ Mykhavko Taras Vasyliovych
46'
ГОЛ! 1:0
Андрей Ярмоленко
40'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Георгий Бущан
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
32
Mykhavko Taras Vasyliovych
ЦЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
6
Владимир Бражко
ОП
29
Виталий Буяльский
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
9
Назар Волошин
ПВ
11
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Верес
1
Вадим Ющишин
ВР
3
Семен Вовченко
ЦЗ
57
Александр Мельник
ЦЗ
71
Василь Гакман
ПЗ
74
Евгений Банада
ЦП
10
Дмитрий Кльоц
ЦП
88
Андрей Кухарук
ЦП
2
Максим Смиян
АП
77
Владислав Шарай
ЛВ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
30
Дмитрий Шастал
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Динамо
51
Валентин Моргун
ВР
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
8
Владимир Шепелев
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
37
Антон Царенко
АП
77
Бенито
ЛВ
30
Самба Диалло
ЛВ
99
Matvii Ponomarenko
ЦФ
Верес
47
Богдан Когут
ВР
95
Евгений Шевченко
ЛЗ
6
Жулио Сезар
ЦЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
39
Денис Балан
ПЗ
29
Валерий Кучеров
ОП
91
Денис Свитюха
ЛВ
11
Виталий Дахновский
ПВ
9
Михаил Шестаков
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Бущан
44
Дубинчак
32
4
Попов
20
Караваев
6
Бражко
29
Буяльский
7
Ярмоленко
22
Кабаев
9
Волошин
11
Ванат
3-3-2-2
1
Ющишин
71
Гакман
57
Мельник
3
Вовченко
74
Банада
10
Кльоц
88
Кухарук
2
Смиян
77
Шарай
30
Шастал
89
Гайдучик
32
34
Сирота
34
Сирота
32
7
Ярмоленко
8
Шепелев
8
Шепелев
7
Ярмоленко
29
Буяльский
37
Царенко
37
Царенко
29
Буяльский
22
Кабаев
77
Бенито
77
Бенито
22
Кабаев
10
Кльоц
29
Кучеров
29
Кучеров
10
Кльоц
89
Гайдучик
91
Свитюха
91
Свитюха
89
Гайдучик
30
Шастал
11
Дахновский
11
Дахновский
30
Шастал
77
Шарай
9
Шестаков
9
Шестаков
77
Шарай
Остались в запасе
Динамо
Верес
51
Валентин Моргун
ВР
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
30
Самба Диалло
ЛВ
99
Matvii Ponomarenko
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
47
Богдан Когут
ВР
95
Евгений Шевченко
ЛЗ
6
Жулио Сезар
ЦЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
39
Денис Балан
ПЗ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Остались в запасе
51
Валентин Моргун
ВР
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
30
Самба Диалло
ЛВ
99
Matvii Ponomarenko
ЦФ
Остались в запасе
47
Богдан Когут
ВР
95
Евгений Шевченко
ЛЗ
6
Жулио Сезар
ЦЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
39
Денис Балан
ПЗ
Главный тренер
Александр Шовковский
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Динамо - Верес
1
1
Желтые карточки
1
1
Информация о матче
Главный судья:
Maksim Koziryatsky, Ukraine
Стадион:
Olimpiysky National Sports Complex, Kyiv
Украина. Премьер-лига
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Украина. Премьер-лига, 27 тур
Александрия
- : -
04.05.2024
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Оболонь
- : -
04.05.2024
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Металлист 1925
- : -
04.05.2024
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Полесье
- : -
05.05.2024
Заря
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Динамо
- : -
05.05.2024
Колос
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Александрия
- : -
04.05.2024
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Оболонь
- : -
04.05.2024
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Металлист 1925
- : -
04.05.2024
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Полесье
- : -
05.05.2024
Заря
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Динамо
- : -
05.05.2024
Колос
Россия
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