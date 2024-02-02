Луческу раскрыл подробности своего ухода из киевского «Динамо»

Стал известен лидер российских клубов по задействованию воспитанников

Топ-10 главных матчей Лобановского-игрока по версии «Динамо» К

Киевское «Динамо» осудило клубы за матчи с россиянами: «Российским командам нет места в мировом футболе»

В Госдуме отреагировали на призыв киевского «Динамо» в отношении российских клубов

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Топ-10 главных матчей Лобановского-игрока по версии «Динамо» К

Киевское «Динамо» осудило клубы за матчи с россиянами: «Российским командам нет места в мировом футболе»

В Госдуме отреагировали на призыв киевского «Динамо» в отношении российских клубов

Капитан «Черноморца» Кравченко накричал на женщину-арбитра: «Вы чe, издеваетесь, ***? До них дотрагиваться нельзя?»

УПЛ. Два ассиста Шкурина помогли «Динамо» К разгромить в Одессе «Черноморец»

Кавазашвили: «Ловчев рассказал о договорном матче «Спартака»? У него в голове тараканы бегают. Потом он едет и извиняется перед теми, кого обкакал»

Ловчев: «Спартак» в 1970 году сыграл договорной матч с «Черноморцем»