Один матч 30-го тура РПЛ пройдет без VAR

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев сообщил, что матч 30-го тура РПЛ «Рубин» – «Сочи» пройдет без системы видеопомощи.

«Мы можем обеспечить одновременную работу VAR на пяти матчах с помощью VAR‑центра, но благодаря двум мобильным станциям мы сможем использовать систему VAR в семи матчах решающего тура. Единственное, не на всех них будут работать офсайдные линии.

Игра «Рубин» – «Сочи» пройдет без системы видеопомощи арбитрам», – сказал Каманцев.