Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Один матч 30-го тура РПЛ пройдет без VAR

    Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев сообщил, что матч 30-го тура РПЛ «Рубин» – «Сочи» пройдет без системы видеопомощи.

    «Мы можем обеспечить одновременную работу VAR на пяти матчах с помощью VAR‑центра, но благодаря двум мобильным станциям мы сможем использовать систему VAR в семи матчах решающего тура. Единственное, не на всех них будут работать офсайдные линии.

    Игра «Рубин» – «Сочи» пройдет без системы видеопомощи арбитрам», – сказал Каманцев.

    • Все игры последнего тура начнутся 25 мая в 17:00 мск.
    • «Сочи» досрочно вылетел из РПЛ.
    • «Рубин» занимает 7-е место.

    Новости по теме
    Губернатор жестко раскритиковал «Крылья Советов» за матч с «Динамо» 3
    Осинькин назвал лучшего игрока сезона РПЛ
    Фанаты «Динамо» оскорбляли «Зенит» на матче с «Крыльями Советов» 9
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:34
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Gwynbleidd
    1716061440
    А уже и не важно, Сочи в лучшей лиги мира! Как теперь быть зениту в 100 летие и нет гарантированных 12 очков...
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+