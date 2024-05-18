Один матч 30-го тура РПЛ пройдет без VAR

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев сообщил, что матч 30-го тура РПЛ «Рубин» – «Сочи» пройдет без системы видеопомощи.
«Мы можем обеспечить одновременную работу VAR на пяти матчах с помощью VAR‑центра, но благодаря двум мобильным станциям мы сможем использовать систему VAR в семи матчах решающего тура. Единственное, не на всех них будут работать офсайдные линии.
Игра «Рубин» – «Сочи» пройдет без системы видеопомощи арбитрам», – сказал Каманцев.
- Все игры последнего тура начнутся 25 мая в 17:00 мск.
- «Сочи» досрочно вылетел из РПЛ.
- «Рубин» занимает 7-е место.