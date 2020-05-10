Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Владислав Островский - статистика

Завершил карьеру
13 сентября 2004 (22), Харьков
#43 | Нападающий
185 см
Украина
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ворскла
9
0
0
0
1
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
72' - 90'
74'
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Ворскла
1 : 3
18.04.2025
Александрия
1' - 31'
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Ворскла
0 : 2
13.04.2025
Полесье
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Ворскла
1 : 2
05.04.2025
Заря
1' - 56'
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Ворскла
0 : 1
30.03.2025
Кривбасс
79' - 90'
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Рух
0 : 1
15.03.2025
Ворскла
82' - 90'
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Ворскла
1 : 1
28.02.2025
Динамо К
80' - 89'
89'
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Ворскла
1 : 1
28.02.2025
Динамо К
80' - 89'
89'
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Оболонь
1 : 0
23.02.2025
Ворскла
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Ворскла
0 : 1
13.12.2024
Левый берег
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Шахтер
3 : 1
05.12.2024
Ворскла
80' - 90'
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Полесье
2 : 1
06.10.2024
Ворскла
86' - 90'
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Заря
2 : 0
30.09.2024
Ворскла
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Динамо К
3 : 1
18.09.2024
Ворскла
89' - 90'
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Ворскла
0 : 0
15.09.2024
Рух
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Ворскла
2 : 0
16.08.2024
Оболонь
Был в запасе
Главные новости
Назван капитан сборной России на матч с Намибией
13:19
2
Судья Данченков – о Широкове: «Горбатого могила исправит»
12:52
2
Российского футболиста ударили ножом в Бишкеке
12:39
10
Санчо не хотел переходить в «Краснодар» и в итоге остался без клуба
11:50
1
Роналду лайкнул видео с цитатой «никто в сборной Португалии не дотягивает до лодыжки Криштиану»
11:28
Четыре клуба поспорят за Холанда в случае его ухода из «Манчестер Сити»
10:59
5
ФотоКапитан сборной России выйдет на матч с Намибией с цитатой из песни «Наутилуса» на повязке
10:51
4
«Ювентус» рассматривает 8 футболистов для усиления состава
10:43
Ибрагимович обратился к Роналду, сбежавшему из сборной Португалии
09:38
4
Агент Барриоса сделал заявление о будущем колумбийца в «Зените»
09:23
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+