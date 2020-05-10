Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Украина. Премьер-лига, 3 тур