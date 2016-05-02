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Андрей Прошин
Статистика
Андрей Прошин - статистика
Завершил карьеру
19 февраля 1985 (41)
#77 | Защитник
189 см | 85 кг
Россия
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Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2015/2016
Россия. ФНЛ 2014/2015
Россия. Кубок 2013/2014
Россия. ФНЛ 2013/2014
Россия. Молодежное первенство 2011/2012
Россия. Премьер-лига 2011/2012
Россия. Кубок 2010/2011
Россия. Молодежное первенство 2010
Россия. Премьер-Лига 2010
Россия. Премьер-лига 2007
Россия. Кубок 2006/2007
Россия. Премьер-лига 2006
Команда
И
Г
П
Ж
К
Волга
20
0
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Тосно
1 : 0
25.04.2016
Волга
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Волга
1 : 2
18.04.2016
Арсенал
1' - 90'
25'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Зенит-2
1 : 1
11.04.2016
Волга
1' - 30'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Волга
4 : 1
07.04.2016
Байкал
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
Факел
1 : 2
03.04.2016
Волга
1' - 76'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Волга
0 : 0
27.03.2016
Спартак-2
1' - 90'
62'
Россия. ФНЛ, 27 тур
КАМАЗ
0 : 2
20.03.2016
Волга
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Волга
0 : 1
16.03.2016
Балтика
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Cибирь
1 : 2
12.03.2016
Волга
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2015
Волга
1' - 70'
65'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Волга
1 : 0
15.11.2015
Луч
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Тюмень
2 : 1
08.11.2015
Волга
85' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Волга
0 : 1
01.11.2015
Волгарь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 18 тур
Шинник
2 : 1
25.10.2015
Волга
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Волга
1 : 3
19.10.2015
Оренбург
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Томь
1 : 0
15.10.2015
Волга
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Волга
1 : 1
11.10.2015
Тосно
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Арсенал
1 : 0
04.10.2015
Волга
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 10 тур
Спартак-2
1 : 0
07.09.2015
Волга
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 9 тур
Волга
2 : 1
31.08.2015
КАМАЗ
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Балтика
0 : 1
23.08.2015
Волга
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Волга
2 : 1
17.08.2015
Cибирь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Волга
1 : 0
10.08.2015
Армавир
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Сокол
2 : 0
03.08.2015
Волга
65' - 90'
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