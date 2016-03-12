Андрей Прошин - статистика
#77 | Защитник
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Прошин
|Команда
|Волга
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 февраля 1985 (38 лет)
|Рост
|189
|Вес
|85
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Прошин
|Команда
|Волга
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 февраля 1985 (38 лет)
|Рост
|189
|Вес
|85
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волга
|20
|0
|0
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.05.2016
|1' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|3:2
|Томь (Томск)
|25.04.2016
|1' -90'
|Тосно (Тосно)
|1:0
|Волга (Нижний Новгород)
|18.04.2016
|1' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|1:2
|Арсенал (Тула)
|25'
|11.04.2016
|1' -30'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|1:1
|Волга (Нижний Новгород)
|07.04.2016
|Был в запасе
|Волга (Нижний Новгород)
|4:1
|Байкал (Иркутск)
|03.04.2016
|1' -76'
|Факел (Воронеж)
|1:2
|Волга (Нижний Новгород)
|27.03.2016
|1' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|0:0
|Спартак-2 (Москва)
|62'
|20.03.2016
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|0:2
|Волга (Нижний Новгород)
|16.03.2016
|90' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|0:1
|Балтика (Калининград)
|12.03.2016
|Был в запасе
|Сибирь (Новосибирск)
|1:2
|Волга (Нижний Новгород)
|21.11.2015
|1' -70'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:1
|Волга (Нижний Новгород)
|65'
|15.11.2015
|1' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|1:0
|Луч (Владивосток)
|08.11.2015
|85' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|2:1
|Волга (Нижний Новгород)
|01.11.2015
|Был в запасе
|Волга (Нижний Новгород)
|0:1
|Волгарь (Астрахань)
|25.10.2015
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|2:1
|Волга (Нижний Новгород)
|19.10.2015
|1' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|1:3
|Оренбург (Оренбург)
|15.10.2015
|1' -90'
|Томь (Томск)
|1:0
|Волга (Нижний Новгород)
|11.10.2015
|1' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|1:1
|Тосно (Тосно)
|04.10.2015
|Был в запасе
|Арсенал (Тула)
|1:0
|Волга (Нижний Новгород)
|07.09.2015
|Был в запасе
|Спартак-2 (Москва)
|1:0
|Волга (Нижний Новгород)
|31.08.2015
|1' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|2:1
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|23.08.2015
|1' -90'
|Балтика (Калининград)
|0:1
|Волга (Нижний Новгород)
|17.08.2015
|1' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|2:1
|Сибирь (Новосибирск)
|10.08.2015
|1' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|1:0
|Армавир (Армавир)
|03.08.2015
|65' -90'
|Сокол (Саратов)
|2:0
|Волга (Нижний Новгород)