Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Андрей Прошин - статистика

    #77 | Защитник
    Имя Андрей
    Отчество Владимирович
    Фамилия Прошин
    Команда Волга
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 19 февраля 1985 (38 лет)
    Рост 189
    Вес 85
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Волга 20 0 0 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.05.2016 1' -90' Волга (Нижний Новгород) 3:2 Томь (Томск)
    25.04.2016 1' -90' Тосно (Тосно) 1:0 Волга (Нижний Новгород)
    18.04.2016 1' -90' Волга (Нижний Новгород) 1:2 Арсенал (Тула)
    25'
    11.04.2016 1' -30' Зенит-2 (Санкт-Петербург) 1:1 Волга (Нижний Новгород)
    07.04.2016 Был в запасе Волга (Нижний Новгород) 4:1 Байкал (Иркутск)
    03.04.2016 1' -76' Факел (Воронеж) 1:2 Волга (Нижний Новгород)
    27.03.2016 1' -90' Волга (Нижний Новгород) 0:0 Спартак-2 (Москва)
    62'
    20.03.2016 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 0:2 Волга (Нижний Новгород)
    16.03.2016 90' -90' Волга (Нижний Новгород) 0:1 Балтика (Калининград)
    12.03.2016 Был в запасе Сибирь (Новосибирск) 1:2 Волга (Нижний Новгород)
    21.11.2015 1' -70' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:1 Волга (Нижний Новгород)
    65'
    15.11.2015 1' -90' Волга (Нижний Новгород) 1:0 Луч (Владивосток)
    08.11.2015 85' -90' Тюмень (Тюмень) 2:1 Волга (Нижний Новгород)
    01.11.2015 Был в запасе Волга (Нижний Новгород) 0:1 Волгарь (Астрахань)
    25.10.2015 1' -90' Шинник (Ярославль) 2:1 Волга (Нижний Новгород)
    19.10.2015 1' -90' Волга (Нижний Новгород) 1:3 Оренбург (Оренбург)
    15.10.2015 1' -90' Томь (Томск) 1:0 Волга (Нижний Новгород)
    11.10.2015 1' -90' Волга (Нижний Новгород) 1:1 Тосно (Тосно)
    04.10.2015 Был в запасе Арсенал (Тула) 1:0 Волга (Нижний Новгород)
    07.09.2015 Был в запасе Спартак-2 (Москва) 1:0 Волга (Нижний Новгород)
    31.08.2015 1' -90' Волга (Нижний Новгород) 2:1 КАМАЗ (Набережные Челны)
    23.08.2015 1' -90' Балтика (Калининград) 0:1 Волга (Нижний Новгород)
    17.08.2015 1' -90' Волга (Нижний Новгород) 2:1 Сибирь (Новосибирск)
    10.08.2015 1' -90' Волга (Нижний Новгород) 1:0 Армавир (Армавир)
    03.08.2015 65' -90' Сокол (Саратов) 2:0 Волга (Нижний Новгород)
    • Читайте нас: 
    11