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Аргентина. Примера
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Атлетико Сармиенто
Gastón González
Статистика
Gastón González - статистика
Атлетико Сармиенто
#11 | Полузащитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Аргентина. Примера, 10 тур
Расинг Клуб
3 : 1
19.09.2026
Атлетико Сармиенто
82' - 90'
Аргентина. Примера, 9 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 1
13.09.2026
Бельграно
80' - 90'
Аргентина. Примера, 8 тур
Эстудиантес де Рио-Куарто
0 : 2
04.09.2026
Атлетико Сармиенто
42' - 90'
Статистика по турнирам
Аргентина. Примера 2026
Аргентина. Примера 2025
Копа Судамерикана 2025
Кубок Либертадорес 2024
Уругвай. Примера 2024
США. МЛС 2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Орландо Сити
18
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 1/4 финала
Орландо Сити
0 : 2
26.11.2023
Коламбус
Был в запасе
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
08.11.2023
Орландо Сити
Был в запасе
США. МЛС, 1/8 финала
Орландо Сити
1 : 0
31.10.2023
Нэшвилл
Был в запасе
США. МЛС, 50 тур
Торонто
0 : 2
22.10.2023
Орландо Сити
1' - 61'
США. МЛС, 48 тур
Орландо Сити
3 : 2
08.10.2023
Нью-Инглэнд Революшн
85' - 90'
США. МЛС, 47 тур
Нэшвилл
0 : 1
05.10.2023
Орландо Сити
Был в запасе
США. МЛС, 45 тур
Орландо Сити
3 : 0
01.10.2023
Монреаль
75' - 90'
США. МЛС, 44 тур
Орландо Сити
1 : 1
25.09.2023
Интер Майами
83' - 90'
США. МЛС, 42 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 0
21.09.2023
Орландо Сити
80' - 90'
США. МЛС, 41 тур
Орландо Сити
4 : 3
17.09.2023
Коламбус
Был в запасе
США. МЛС, 27 тур
Орландо Сити
2 : 2
22.06.2023
Филадельфия Юнион
80' - 90'
США. МЛС, 19 тур
Интер Майами
1 : 3
21.05.2023
Орландо Сити
1' - 65'
США. МЛС, 18 тур
Орландо Сити
1 : 1
18.05.2023
Нью-Йорк Сити
1' - 90'
США. МЛС, 16 тур
Коламбус
2 : 2
14.05.2023
Орландо Сити
1' - 90'
США. МЛС, 15 тур
Монреаль
2 : 0
07.05.2023
Орландо Сити
79' - 90'
США. МЛС, 14 тур
Орландо Сити
2 : 0
30.04.2023
Лос-Анджелес Гэлакси
78' - 90'
США. МЛС, 12 тур
Орландо Сити
1 : 3
23.04.2023
Ди Си Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 11 тур
Миннесота Юнайтед
1 : 2
16.04.2023
Орландо Сити
1' - 86'
66'
США. МЛС, 8 тур
Орландо Сити
0 : 2
02.04.2023
Нэшвилл
78' - 90'
США. МЛС, 7 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
26.03.2023
Орландо Сити
70' - 90'
США. МЛС, 5 тур
Орландо Сити
1 : 2
19.03.2023
Шарлотт
72' - 90'
США. МЛС, 4 тур
Ди Си Юнайтед
1 : 1
12.03.2023
Орландо Сити
68' - 90'
США. МЛС, 3 тур
Орландо Сити
0 : 0
05.03.2023
Цинциннати
1' - 90'
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