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Расписание матчей
МЛС 2026
Монреаль - Орландо Сити
Монреаль - Орландо Сити: обзор матча 07 мая 2023
Монреаль
07.05.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 15 тур
2 : 0
Завершен
Орландо Сити
62'
Р. Янссон (АГ)
66'
Р. Киото
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монреаль - Орландо Сити
Замена
Z. Brault Guillard
️️️️
В. Ваньяма
90'
+1
Замена
Р. Орри Торкелссон
️️️️
А. Ласситер
90'
+1
Замена
Д. Кэмпбелл
️️️️
Ч. Оффор
90'
+1
89'
Желтая карточка
F. Martins
Желтая карточка
Ж. Ватерман
83'
Замена
Л. Лаппалайнен
️️️️
Б. Дюк
80'
Желтая карточка
Р. Камачо
79'
79'
Замена
G. González
️️️️
И. Ангуло
76'
Желтая карточка
Р. Энрике
74'
Желтая карточка
С. Араухо
74'
Замена
Р. Энрике
️️️️
М. Охеда
69'
Замена
R. Santos
️️️️
К. Смит
69'
Замена
F. Martins
️️️️
У. Картахена
ГОЛ! 2:0!
Р. Киото
Пас отдал
А. Эррера
66'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Р. Янссон
62'
Замена
Р. Киото
️️️️
S. Rea
60'
41'
Желтая карточка
М. Халлидэй
23'
Желтая карточка
К. Смит
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монреаль
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
4
Руди Камачо
ЦЗ
2
Жоэл Ватерман
ЦЗ
22
Аарон Эррера
ПЗ
27
Sean Rea
ЦП
7
Брайс Дюк
ЦП
66
Мэтью Шоньер
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
7
Ариэль Ласситер
ЦФ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
40
Jonathan Sirois
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Орландо Сити
1
Педро Галлезе
ВР
3
Антонио Карлос
ЦЗ
6
Робин Янссон
ЦЗ
24
Кайл Смит
ПЗ
23
Майкл Халлидэй
ПЗ
10
Мартин Охеда
ЛВ
11
Факундо Торрес
ЛВ
5
Сесар Араухо
ЦП
16
Уайлдер Картахена
ЦП
9
Эркан Кара
ЦФ
77
Иван Ангуло
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Монреаль
15
Роберт Орри Торкелссон
ЦЗ
9
Ромель Киото
ЛВ
26
Ласси Лаппалайнен
ЦП
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
33
Logan Ketterer
ЦФ
6
Джордж Кэмпбелл
ЦФ
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
Орландо Сити
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
28
Abdi Salim
ЦЗ
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
11
Gastón González
ЦП
8
Felipe Martins
ЦП
20
Rafael Santos
ЦФ
3
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
18
Рамиро Энрике
ЦФ
23
Данкан Макгуайр
ЦФ
4-4-3
95
Корбо
4
Камачо
2
Ватерман
22
Эррера
27
66
Шоньер
2
Ваньяма
7
Дюк
40
9
Оффор
7
Ласситер
4-2-2-2
1
Галлезе
23
Халлидэй
3
Карлос
6
Янссон
24
Смит
5
Араухо
16
Картахена
10
Охеда
11
Торрес
77
Ангуло
9
Кара
7
Ласситер
15
Торкелссон
15
Торкелссон
7
Ласситер
7
Дюк
26
Лаппалайнен
26
Лаппалайнен
7
Дюк
2
Ваньяма
2
2
2
Ваньяма
27
9
Киото
9
Киото
27
9
Оффор
6
Кэмпбелл
6
Кэмпбелл
9
Оффор
77
Ангуло
11
11
77
Ангуло
16
Картахена
8
8
16
Картахена
24
Смит
20
20
24
Смит
10
Охеда
18
Энрике
18
Энрике
10
Охеда
Остались в запасе
Монреаль
Орландо Сити
33
Logan Ketterer
ЦФ
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
28
Abdi Salim
ЦЗ
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
3
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
23
Данкан Макгуайр
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Остались в запасе
33
Logan Ketterer
ЦФ
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
Остались в запасе
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
28
Abdi Salim
ЦЗ
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
3
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
23
Данкан Макгуайр
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Главный тренер
Оскар Пареха
Статистика матча Монреаль - Орландо Сити
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Информация о матче
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