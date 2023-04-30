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Расписание матчей
МЛС 2026
Орландо Сити - Лос-Анджелес Гэлакси
Орландо Сити - Лос-Анджелес Гэлакси: обзор матча 30 апреля 2023
Орландо Сити
30.04.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 14 тур
2 : 0
Завершен
Лос-Анджелес Гэлакси
38'
Э. Кара
57'
Ф. Торрес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Орландо Сити - Лос-Анджелес Гэлакси
Замена
А. Фримен
️️️️
М. Халлидэй
90'
+3
Замена
F. Martins
️️️️
У. Картахена
86'
Замена
Р. Энрике
️️️️
Э. Кара
86'
Замена
D. Dan Þórhallsson
️️️️
И. Ангуло
79'
Замена
G. González
️️️️
М. Охеда
78'
75'
Замена
П. Джадд
️️️️
Д. Йовелич
73'
Желтая карточка
Э. Савалета
70'
Замена
Р. Эдвардс
️️️️
Х. Ауде
69'
Замена
С. Кулибали
️️️️
Д. Нил
61'
Желтая карточка
Г. Бругман
ГОЛ! 2:0!
Ф. Торрес
Пас отдал
М. Охеда
57'
48'
Замена
Д. Агирре
️️️️
Д. Коста
48'
Замена
Э. Савалета
️️️️
Т. Бойд
ГОЛ! 1:0!
Э. Кара
38'
37'
Желтая карточка
Х. Ауде
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орландо Сити
1
Педро Галлезе
ВР
6
Робин Янссон
ЦЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
24
Кайл Смит
ПЗ
23
Майкл Халлидэй
ПЗ
11
Факундо Торрес
ЛВ
10
Мартин Охеда
ЛВ
5
Сесар Араухо
ЦП
16
Уайлдер Картахена
ЦП
9
Эркан Кара
ЦФ
77
Иван Ангуло
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Лос-Анджелес Гэлакси
33
Джонатан Клинсман
ВР
3
Хулиан Ауде
ЛЗ
2
Джален Нил
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
2
Калегари
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
8
Марко Дельгадо
ЦП
16
Гастон Бругман
ЦП
19
Тайлер Бойд
ПВ
14
Чичарито
ЦФ
9
Деян Йовелич
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Орландо Сити
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
3
Алекс Фримен
ЦЗ
11
Gastón González
ЦП
8
Felipe Martins
ЦП
27
Jack Lynn
ЦФ
20
Rafael Santos
ЦФ
3
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
18
Рамиро Энрике
ЦФ
Лос-Анджелес Гэлакси
4
Сега Кулибали
ЦЗ
15
Эрик Савалета
ЦЗ
44
Рахим Эдвардс
ЛВ
16
Ориоль Росель
ЦП
23
Даниэль Агирре
ЦП
10
Эфраин Альварес
АП
8
Мемо Родригес
ПВ
19
Престон Джадд
ЦФ
1
Новак Мичович
ЦФ
4-2-2-2
1
Галлезе
24
Смит
6
Янссон
3
Карлос
23
Халлидэй
5
Араухо
16
Картахена
10
Охеда
11
Торрес
77
Ангуло
9
Кара
4-2-2-2
33
Клинсман
2
Калегари
2
Нил
4
Касерес
3
Ауде
8
Дельгадо
16
Бругман
19
Бойд
11
Коста
9
Йовелич
14
Чичарито
23
Халлидэй
3
Фримен
3
Фримен
23
Халлидэй
10
Охеда
11
11
10
Охеда
16
Картахена
8
8
16
Картахена
77
Ангуло
3
3
77
Ангуло
9
Кара
18
Энрике
18
Энрике
9
Кара
2
Нил
4
Кулибали
4
Кулибали
2
Нил
19
Бойд
15
Савалета
15
Савалета
19
Бойд
11
Коста
23
Агирре
23
Агирре
11
Коста
3
Ауде
44
Эдвардс
44
Эдвардс
3
Ауде
9
Йовелич
19
Джадд
19
Джадд
9
Йовелич
Остались в запасе
Орландо Сити
Лос-Анджелес Гэлакси
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
27
Jack Lynn
ЦФ
20
Rafael Santos
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
16
Ориоль Росель
ЦП
10
Эфраин Альварес
АП
8
Мемо Родригес
ПВ
1
Новак Мичович
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Остались в запасе
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
27
Jack Lynn
ЦФ
20
Rafael Santos
ЦФ
Остались в запасе
16
Ориоль Росель
ЦП
10
Эфраин Альварес
АП
8
Мемо Родригес
ПВ
1
Новак Мичович
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Главный тренер
Грегг Вэйни
Статистика матча Орландо Сити - Лос-Анджелес Гэлакси
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Информация о матче
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