Селим Дилли - статистика
#30 | Полузащитник
|Имя
|Селим
|Фамилия
|Дилли
|Команда
|Касымпаша
|Состав
|Основной
|Родной город
|Трабзон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 мая 1998 (24 года)
|Рост
|177
Стоимость:
€ 75
тыс
|Имя
|Селим
|Фамилия
|Дилли
|Команда
|Касымпаша
|Состав
|Основной
|Родной город
|Трабзон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 мая 1998 (24 года)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Касымпаша
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.02.2023
|85' -90'
|Касымпаша (Стамбул)
|5:1
|Гиресунспор (Гиресун)
|29.01.2023
|Был в запасе
|Фенербахче (Стамбул)
|5:1
|Касымпаша (Стамбул)
|04.01.2023
|Был в запасе
|Касымпаша (Стамбул)
|4:1
|Аланьяспор (Аланья)