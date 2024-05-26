Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Селим Дилли - статистика

Завершил карьеру
26 мая 1998 (28), Трабзон
#20 | Полузащитник
177 см
Турция
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Касымпаша
9
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 38 тур
Касымпаша
1 : 1
26.05.2024
Бешикташ
Был в запасе
Турция. Суперлига, 37 тур
Ризеспор
0 : 0
18.05.2024
Касымпаша
Был в запасе
Турция. Суперлига, 36 тур
Касымпаша
3 : 1
12.05.2024
Антальяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 35 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 1
05.05.2024
Касымпаша
Был в запасе
Турция. Суперлига, 34 тур
Касымпаша
1 : 0
27.04.2024
Самсунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 33 тур
Газиантеп
2 : 0
21.04.2024
Касымпаша
Был в запасе
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
0 : 2
03.04.2024
Касымпаша
Был в запасе
Турция. Суперлига, 30 тур
Касымпаша
3 : 4
17.03.2024
Галатасарай
Был в запасе
Турция. Суперлига, 29 тур
Истанбулспор
1 : 2
10.03.2024
Касымпаша
Был в запасе
Турция. Суперлига, 28 тур
Касымпаша
0 : 0
01.03.2024
Сивасспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 27 тур
Фенербахче
2 : 1
24.02.2024
Касымпаша
Был в запасе
Турция. Суперлига, 26 тур
Касымпаша
1 : 1
16.02.2024
Карагюмрюк
Был в запасе
Турция. Суперлига, 25 тур
Адана Демирспор
1 : 3
09.02.2024
Касымпаша
Был в запасе
Турция. Суперлига, 24 тур
Касымпаша
2 : 1
04.02.2024
Аланьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 23 тур
Трабзонспор
2 : 3
29.01.2024
Касымпаша
Был в запасе
Турция. Суперлига, 22 тур
Пендикспор
3 : 2
23.01.2024
Касымпаша
Был в запасе
Турция. Суперлига, 21 тур
Касымпаша
3 : 0
20.01.2024
Хатайспор
90' - 90'
Турция. Суперлига, 20 тур
Анкарагюджю
3 : 1
13.01.2024
Касымпаша
86' - 90'
Турция. Суперлига, 16 тур
Касымпаша
0 : 3
09.01.2024
Истанбул Башакшехир
88' - 90'
Турция. Суперлига, 19 тур
Бешикташ
1 : 3
05.01.2024
Касымпаша
Был в запасе
Турция. Суперлига, 18 тур
Касымпаша
2 : 2
25.12.2023
Ризеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 17 тур
Антальяспор
0 : 0
20.12.2023
Касымпаша
Был в запасе
Турция. Суперлига, 14 тур
Касымпаша
4 : 2
03.12.2023
Газиантеп
Был в запасе
Турция. Суперлига, 13 тур
Коньяспор
2 : 0
25.11.2023
Касымпаша
Был в запасе
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
3 : 4
11.11.2023
Кайсериспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
2 : 1
03.11.2023
Касымпаша
Был в запасе
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
3 : 1
27.10.2023
Истанбулспор
90' - 90'
Турция. Суперлига, 9 тур
Сивасспор
0 : 1
22.10.2023
Касымпаша
90' - 90'
90'
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
0 : 2
08.10.2023
Фенербахче
Был в запасе
Турция. Суперлига, 7 тур
Карагюмрюк
2 : 3
01.10.2023
Касымпаша
Был в запасе
Турция. Суперлига, 6 тур
Касымпаша
2 : 1
24.09.2023
Адана Демирспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 5 тур
Аланьяспор
3 : 3
17.09.2023
Касымпаша
90' - 90'
Турция. Суперлига, 4 тур
Касымпаша
1 : 5
01.09.2023
Трабзонспор
54' - 90'
Турция. Суперлига, 3 тур
Касымпаша
1 : 1
26.08.2023
Пендикспор
75' - 90'
Турция. Суперлига, 2 тур
Хатайспор
0 : 0
19.08.2023
Касымпаша
90' - 90'
Турция. Суперлига, 1 тур
Касымпаша
3 : 2
12.08.2023
Анкарагюджю
Был в запасе
Главные новости
Уход вице-капитана «Зенита», кадровые потери сборной России, Альба возглавит команду РПЛ и другие новости
02:00
Барриос ответил на вопрос о лучшем друге за карьеру в «Зените»: «Он прямо мой братишка»
01:50
Ибрагимович спрогнозировал победителя Лиги чемпионов-2026/27
01:40
Топ-10 самых высокооплачиваемых тренеров, работающих в сборных
01:10
1
Карпин назвал условие для матча России со 118-й сборной мира
00:58
Только пять игроков забили за сборную больше голов, чем Левандовски
00:48
Радимов – Глушенкову: «Балбес, ты просто надоел»
00:38
2
Ибрагимович спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»
00:29
Карпин резко ответил на вопрос о Дзюбе
Вчера, 23:54
2
Лига наций. Франция впервые потеряла очки при Зидане, унизительное поражение Украины и другие результаты
Вчера, 23:40
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+