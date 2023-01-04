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    Селим Дилли - статистика

    #30 | Полузащитник
    Имя Селим
    Фамилия Дилли
    Команда Касымпаша
    Состав Основной
    Родной город Трабзон
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 26 мая 1998 (24 года)
    Рост 177
    Стоимость:
    € 75
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Касымпаша 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.02.2023 85' -90' Касымпаша (Стамбул) 5:1 Гиресунспор (Гиресун)
    29.01.2023 Был в запасе Фенербахче (Стамбул) 5:1 Касымпаша (Стамбул)
    04.01.2023 Был в запасе Касымпаша (Стамбул) 4:1 Аланьяспор (Аланья)
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