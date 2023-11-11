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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Касымпаша - Кайсериспор
Касымпаша - Кайсериспор: обзор матча 11 ноября 2023
Касымпаша
11.11.2023, суббота, 13:30
Турция. Суперлига, 12 тур
3 : 4
Завершен
Кайсериспор
36'
М. Фалл
50'
Н. Да Кошта
74'
А. Кара (П)
12'
А. Карими
27'
С. Чифтпинар (АГ)
45'
А. Боа Морте
47'
М. Тиам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Касымпаша - Кайсериспор
90'
+1
Замена
А. Кочаман
️️️️
А. Боа Морте
Замена
Д. Аксу
️️️️
Г. Гюль
86'
85'
Желтая карточка
Б. Баязит
83'
Замена
Р. Дживелек
️️️️
А. Карими
ГОЛ с пенальти! 3:4!
А. Кара
74'
65'
Замена
С. Баокен
️️️️
М. Кардозу
ГОЛ! 2:4!
Н. Да Кошта
Пас отдал
Х. Хайрадинович
50'
47'
ГОЛ! 1:4!
М. Тиам
Пас отдал
Г. Саздаги
Замена
Н. Да Кошта
️️️️
С. Чифтпинар
46'
46'
Замена
Ж. Жанвье
️️️️
О. Кеман
45'
ГОЛ! 1:3!
А. Боа Морте
ГОЛ! 1:2!
М. Фалл
36'
27'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
С. Чифтпинар
12'
ГОЛ! 0:1!
А. Карими
Пас отдал
М. Кардозу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Касымпаша
1
Andreas Gianniotis
ВР
12
Мортадха Бен Уанес
ЛЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
18
Гекхан Гюль
ЦЗ
10
Харис Хайрадинович
(К)
ЦП
35
Айтач Кара
ЦП
7
Мамаду Фалл
ПВ
7
Жульен Нгой
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Кайсериспор
25
Билал Баязит
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
25
Гекхан Саздаги
ЛВ
3
Джозеф Аттама
ОП
8
Оливье Кеман
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
6
Али Карими
ЦП
9
Маме Тиам
(К)
ЦП
20
Мигел Кардозу
ПВ
10
Айлтон Боа Морте
ПВ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Касымпаша
25
Ali Emre Yanar
ВР
3
Духан Аксу
ЛЗ
29
Тайлан Утку Айдын
ЦЗ
17
Дрисс Саддики
ОП
20
Селим Дилли
ЦП
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦП
19
Sarp Yavrucu
ЦФ
11
Айрон Гомис
ЦФ
23
Sinan Alkas
ЦФ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Кайсериспор
23
Онурджан Пири
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
54
Ариф Кочаман
ЦЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
19
Антони Узодимма
ОП
79
Яв Ака
ЦП
28
Рамазан Дживелек
ПВ
13
Стефан Баокен
ЦФ
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
3-2-2-1-1
1
5
Чифтпинар
58
Озкан
18
Гюль
12
Бен Уанес
4
Омеруо
10
Хайрадинович
35
Кара
7
Фалл
7
Нгой
2-1-4-3
25
Баязит
5
Хосейни
23
Кароль
3
Аттама
8
Йилмаз
6
Карими
9
Тиам
8
Кеман
10
Боа Морте
20
Кардозу
25
Саздаги
18
Гюль
3
Аксу
3
Аксу
18
Гюль
5
Чифтпинар
10
Да Кошта
10
Да Кошта
5
Чифтпинар
8
Кеман
17
Жанвье
17
Жанвье
8
Кеман
10
Боа Морте
54
Кочаман
54
Кочаман
10
Боа Морте
6
Карими
28
Дживелек
28
Дживелек
6
Карими
20
Кардозу
13
Баокен
13
Баокен
20
Кардозу
Остались в запасе
Касымпаша
Кайсериспор
25
Ali Emre Yanar
ВР
29
Тайлан Утку Айдын
ЦЗ
17
Дрисс Саддики
ОП
20
Селим Дилли
ЦП
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦП
19
Sarp Yavrucu
ЦФ
11
Айрон Гомис
ЦФ
23
Sinan Alkas
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
23
Онурджан Пири
ВР
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
19
Антони Узодимма
ОП
79
Яв Ака
ЦП
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Остались в запасе
25
Ali Emre Yanar
ВР
29
Тайлан Утку Айдын
ЦЗ
17
Дрисс Саддики
ОП
20
Селим Дилли
ЦП
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦП
19
Sarp Yavrucu
ЦФ
11
Айрон Гомис
ЦФ
23
Sinan Alkas
ЦФ
Остались в запасе
23
Онурджан Пири
ВР
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
19
Антони Узодимма
ОП
79
Яв Ака
ЦП
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Статистика матча Касымпаша - Кайсериспор
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
3 : 2
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
3 : 2
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Информация о матче
Главный судья:
Чагдаш Алтай
(Стамбул)
Стадион:
Тайип Эрдоган
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