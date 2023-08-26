Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Касымпаша - Пендикспор
Касымпаша - Пендикспор: обзор матча 26 августа 2023
Касымпаша
26.08.2023, суббота, 19:15
Турция. Суперлига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Пендикспор
81'
К. Винк
45+7'
О. Ромеро (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Касымпаша - Пендикспор
90'
+1
Вторая желтая
С. Асан
90'
Желтая карточка
С. Асан
Замена
Д. Саддики
️️️️
Д. Аксу
90'
83'
Замена
G. Kaya
️️️️
Х. Акбунар
ГОЛ! 1:1!
К. Винк
Пас отдал
К. Омеруо
81'
Замена
С. Дилли
️️️️
Г. Гюль
75'
Желтая карточка
A. Gianniotis
72'
66'
Замена
Э. Ярдимчи
️️️️
Тюрам
65'
Замена
Э. Чекичи
️️️️
О. Ромеро
Замена
E. Çetinkaya
️️️️
А. Гомис
46'
45'
+7
ГОЛ с пенальти! 0:1!
О. Ромеро
Желтая карточка
А. Кара
45'
+2
Желтая карточка
Х. Хайрадинович
32'
22'
Замена
G. Bitin
️️️️
Э. Эзе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Касымпаша
1
Andreas Gianniotis
ВР
3
Духан Аксу
ЛЗ
12
Мортадха Бен Уанес
ЛЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
18
Гекхан Гюль
ЦЗ
35
Айтач Кара
ЦП
10
Харис Хайрадинович
ЦП
7
Мамаду Фалл
ПВ
11
Айрон Гомис
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Пендикспор
1
Эрдем Канполат
ВР
23
Велинтон
ЦЗ
5
Хадим Рассул
ЦЗ
6
Нуну Секейра
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
4
Josip Vukovic
ЦП
10
Оскар Ромеро
ЦП
11
Арно Лусамба
ЦП
7
Халил Акбунар
ПВ
34
Тюрам
ЦФ
90
Эмека Эзе
ЦФ
Главный тренер
Осман Озкойлу
Касымпаша
98
Melih Akyuz
ВР
25
Ali Emre Yanar
ВР
26
Murat Can Yildiz
ВР
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
13
Adnan Aktas
ЦЗ
41
Берат Калкан
ЛВ
17
Дрисс Саддики
ОП
20
Селим Дилли
ЦП
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦП
77
Али Демирель
ЦФ
80
Erdem Çetinkaya
ЦФ
Пендикспор
35
Burak Öğür
ВР
20
Berkay Sulungoz
ЦЗ
22
Erdem ÃzgenÃ§
ЦЗ
5
Hasan Kılıç
ЦП
21
Abdoulay Diaby
ЦП
12
Ибрагим Акдаг
ЦП
58
Gökcan Kaya
ЦП
8
Эндри Чекичи
ЦФ
9
Gorkem Bitin
ЦФ
17
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
3-2-2-1-1
1
4
Омеруо
58
Озкан
18
Гюль
12
Бен Уанес
3
Аксу
35
Кара
10
Хайрадинович
7
Фалл
11
Гомис
3-1-3-1-2
1
Канполат
23
Велинтон
5
Рассул
6
Секейра
61
Асан
4
10
Ромеро
11
Лусамба
7
Акбунар
90
Эзе
34
Тюрам
3
Аксу
17
Саддики
17
Саддики
3
Аксу
18
Гюль
20
Дилли
20
Дилли
18
Гюль
11
Гомис
80
80
11
Гомис
7
Акбунар
58
58
7
Акбунар
10
Ромеро
8
Чекичи
8
Чекичи
10
Ромеро
90
Эзе
9
9
90
Эзе
34
Тюрам
17
Ярдимчи
17
Ярдимчи
34
Тюрам
Остались в запасе
Касымпаша
Пендикспор
98
Melih Akyuz
ВР
25
Ali Emre Yanar
ВР
26
Murat Can Yildiz
ВР
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
13
Adnan Aktas
ЦЗ
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦП
41
Берат Калкан
ЛВ
77
Али Демирель
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
35
Burak Öğür
ВР
20
Berkay Sulungoz
ЦЗ
22
Erdem ÃzgenÃ§
ЦЗ
5
Hasan Kılıç
ЦП
21
Abdoulay Diaby
ЦП
12
Ибрагим Акдаг
ЦП
Главный тренер
Осман Озкойлу
Остались в запасе
98
Melih Akyuz
ВР
25
Ali Emre Yanar
ВР
26
Murat Can Yildiz
ВР
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
13
Adnan Aktas
ЦЗ
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦП
41
Берат Калкан
ЛВ
77
Али Демирель
ЦФ
Остались в запасе
35
Burak Öğür
ВР
20
Berkay Sulungoz
ЦЗ
22
Erdem ÃzgenÃ§
ЦЗ
5
Hasan Kılıç
ЦП
21
Abdoulay Diaby
ЦП
12
Ибрагим Акдаг
ЦП
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Главный тренер
Осман Озкойлу
Статистика матча Касымпаша - Пендикспор
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
3 : 2
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
3 : 2
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Пендикспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Пендикспор
0 : 1
26.05.2024
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Пендикспор
2 : 1
12.05.2024
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Антальяспор
1 : 2
06.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Пендикспор
1 : 2
28.04.2024
Кайсериспор
Новости команд
Все
Касымпаша
Пендикспор
«Ризеспор» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
18:50
Суперлига: шансы «Ризеспора» и «Касымпаши» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:48
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Ризеспор» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
18:50
Суперлига: шансы «Ризеспора» и «Касымпаши» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:48
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Зенит» интересуется турецким форвардом
2024.02.10 18:34
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+