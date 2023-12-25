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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Касымпаша - Ризеспор
Касымпаша - Ризеспор: обзор матча 25 декабря 2023
Касымпаша
25.12.2023, понедельник, 17:00
Турция. Суперлига, 18 тур
2 : 2
Завершен
Ризеспор
30'
Х. Хайрадинович
60'
Н. Да Кошта
45+2'
А. Гайч
73'
А. Гайч
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Касымпаша - Ризеспор
Замена
А. Гомис
️️️️
Н. Да Кошта
86'
81'
Замена
М. Минчев
️️️️
Д. Варесанович
81'
Замена
Г. Сауэр
️️️️
А. Зекири
73'
ГОЛ! 2:2!
А. Гайч
Пас отдал
А. Зекири
63'
Замена
S. Anil Yasar
️️️️
С. Османоглу
ГОЛ! 2:1!
Н. Да Кошта
Пас отдал
Х. Хайрадинович
60'
46'
Замена
М. Пала
️️️️
B. Keser
45'
+6
Желтая карточка
К. Хойер
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
А. Гайч
Пас отдал
С. Османоглу
Замена
Ж. Нгой
️️️️
С. Чифтпинар
41'
36'
Замена
С. Османоглу
️️️️
Х. Аликулов
ГОЛ! 1:0!
Х. Хайрадинович
Пас отдал
Н. Да Кошта
30'
Пенальти не реализован!
А. Кара
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Касымпаша
1
Andreas Gianniotis
ВР
12
Мортадха Бен Уанес
ЛЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
18
Гекхан Гюль
ЦЗ
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
35
Айтач Кара
ЦП
10
Харис Хайрадинович
(К)
ЦП
7
Мамаду Фалл
ПВ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
(К)
ВР
5
Каспер Хойер
ЛЗ
2
Хусниддин Аликулов
ЦЗ
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
37
Таха Шахин
ПАЗ
77
Алтин Зекири
ЛВ
26
Джонджо Шелви
ЦП
10
Ибрахим Олавоин
ЦП
7
Benhur Keser
ЦП
8
Дал Варесанович
АП
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Касымпаша
25
Ali Emre Yanar
ВР
26
Murat Can Yildiz
ВР
29
Тайлан Утку Айдын
ЦЗ
13
Adnan Aktas
ЦЗ
20
Селим Дилли
ЦП
11
Айрон Гомис
АП
42
Emirhan Yigit
ЦФ
19
Sarp Yavrucu
ЦФ
7
Жульен Нгой
ЦФ
Ризеспор
13
Tarik Ãetin
ВР
3
Halil Ibrahim Pehlivan
ЦЗ
27
Eray Korkmaz
ЦЗ
90
Синан Османоглу
ЦЗ
4
Seyfettin Anil Yasar
ЦЗ
54
Митхат Пала
ЦП
14
Янне-Пекка Лайне
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
7
Густаво Сауэр
ПВ
28
Óscar Pinchi
ЦФ
3-2-2-1-1
1
5
Чифтпинар
4
Омеруо
58
Озкан
12
Бен Уанес
18
Гюль
35
Кара
10
Хайрадинович
7
Фалл
10
Да Кошта
3-1-3-2-1
23
Аккан
2
Аликулов
53
Топджу
5
Хойер
37
Шахин
26
Шелви
10
Олавоин
7
8
Варесанович
77
Зекири
19
Гайч
10
Да Кошта
11
Гомис
11
Гомис
10
Да Кошта
5
Чифтпинар
7
Нгой
7
Нгой
5
Чифтпинар
2
Аликулов
90
Османоглу
90
Османоглу
2
Аликулов
Османоглу
4
4
Османоглу
7
54
Пала
54
Пала
7
8
Варесанович
17
Минчев
17
Минчев
8
Варесанович
77
Зекири
7
Сауэр
7
Сауэр
77
Зекири
Остались в запасе
Касымпаша
Ризеспор
25
Ali Emre Yanar
ВР
26
Murat Can Yildiz
ВР
29
Тайлан Утку Айдын
ЦЗ
13
Adnan Aktas
ЦЗ
20
Селим Дилли
ЦП
42
Emirhan Yigit
ЦФ
19
Sarp Yavrucu
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
13
Tarik Ãetin
ВР
3
Halil Ibrahim Pehlivan
ЦЗ
27
Eray Korkmaz
ЦЗ
14
Янне-Пекка Лайне
ЦП
28
Óscar Pinchi
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
25
Ali Emre Yanar
ВР
26
Murat Can Yildiz
ВР
29
Тайлан Утку Айдын
ЦЗ
13
Adnan Aktas
ЦЗ
20
Селим Дилли
ЦП
42
Emirhan Yigit
ЦФ
19
Sarp Yavrucu
ЦФ
Остались в запасе
13
Tarik Ãetin
ВР
3
Halil Ibrahim Pehlivan
ЦЗ
27
Eray Korkmaz
ЦЗ
14
Янне-Пекка Лайне
ЦП
28
Óscar Pinchi
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Касымпаша - Ризеспор
1
Всего ударов по воротам
21
11
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
3
4
Нарушения
9
15
Офсайды
1
1
Количество передач
433
384
Сейвы
1
6
Точность передач %
78
74
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
10
4
xG (ожидаемые голы)
1.75
1.6
Матчи команд
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
3 : 2
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
3 : 2
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
3 : 2
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
3 : 2
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Информация о матче
Главный судья:
Turgut Doman, Turkey
Стадион:
Тайип Эрдоган
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