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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бешикташ - Касымпаша
Бешикташ - Касымпаша: обзор матча 05 января 2024
Бешикташ
05.01.2024, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 19 тур
1 : 3
Завершен
Касымпаша
45+2'
С. Кылыксой
41'
Н. Да Кошта
80'
Н. Да Кошта
83'
Н. Да Кошта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бешикташ - Касымпаша
90'
Желтая карточка
Г. Гюль
83'
ГОЛ! 1:3!
Н. Да Кошта
Пас отдал
К. Винк
Замена
Э. Делибаш
️️️️
С. Кылыксой
81'
80'
ГОЛ! 1:2!
Н. Да Кошта
Пас отдал
А. Гомис
Замена
Т. Санук
️️️️
Н. Уйсал
68'
Замена
Р. Геззаль
️️️️
С. Учан
60'
Замена
Д. Тосун
️️️️
Д. Мюлека
60'
ГОЛ! 1:1!
С. Кылыксой
45'
+2
41'
ГОЛ! 0:1!
Н. Да Кошта
Пас отдал
Х. Хайрадинович
Желтая карточка
Б. Зайнутдинов
30'
Желтая карточка
С. Учан
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
20
Неджип Уйсал
(К)
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
6
Онур Булут
ПП
7
Милот Рашица
ПВ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
11
Джексон Мюлека
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Касымпаша
1
Andreas Gianniotis
ВР
12
Мортадха Бен Уанес
ЛЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
18
Гекхан Гюль
ЦЗ
29
Тайлан Утку Айдын
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
10
Харис Хайрадинович
(К)
ЦП
35
Айтач Кара
ЦП
11
Айрон Гомис
АП
7
Мамаду Фалл
ПВ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
66
Айтуг Кемеч
ЦЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
34
Эге Тикназ
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
27
Эмирхан Делибаш
ПВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Касымпаша
26
Murat Can Yildiz
ВР
25
Ali Emre Yanar
ВР
13
Adnan Aktas
ЦЗ
20
Селим Дилли
ЦП
42
Emirhan Yigit
ЦФ
19
Sarp Yavrucu
ЦФ
90
Alp Efe Kilinc
ЦФ
1-5-2-2
34
Гюнок
79
Терзи
20
Уйсал
8
Хаджиахметович
83
Фернандеш
48
Учан
6
Булут
19
Зайнутдинов
7
Рашица
11
Мюлека
90
Кылыксой
3-2-2-2-1
1
18
Гюль
29
Айдын
58
Озкан
2
Винк
12
Бен Уанес
10
Хайрадинович
35
Кара
7
Фалл
11
Гомис
10
Да Кошта
20
Уйсал
5
Санук
5
Санук
20
Уйсал
48
Учан
18
Геззаль
18
Геззаль
48
Учан
90
Кылыксой
27
Делибаш
27
Делибаш
90
Кылыксой
11
Мюлека
23
Тосун
23
Тосун
11
Мюлека
Остались в запасе
Бешикташ
Касымпаша
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
66
Айтуг Кемеч
ЦЗ
34
Эге Тикназ
ЦП
9
Анте Ребич
ЛВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
26
Murat Can Yildiz
ВР
25
Ali Emre Yanar
ВР
13
Adnan Aktas
ЦЗ
20
Селим Дилли
ЦП
42
Emirhan Yigit
ЦФ
19
Sarp Yavrucu
ЦФ
90
Alp Efe Kilinc
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
66
Айтуг Кемеч
ЦЗ
34
Эге Тикназ
ЦП
9
Анте Ребич
ЛВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Остались в запасе
26
Murat Can Yildiz
ВР
25
Ali Emre Yanar
ВР
13
Adnan Aktas
ЦЗ
20
Селим Дилли
ЦП
42
Emirhan Yigit
ЦФ
19
Sarp Yavrucu
ЦФ
90
Alp Efe Kilinc
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Статистика матча Бешикташ - Касымпаша
2
1
Всего ударов по воротам
9
14
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
3
Нарушения
20
13
Офсайды
4
1
Количество передач
383
297
Сейвы
4
2
Точность передач %
78
73
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
2
7
xG (ожидаемые голы)
0.74
1.21
Матчи команд
Бешикташ
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
2 : 1
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
3 : 2
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
3 : 2
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Информация о матче
Главный судья:
Арда Кардешлер
(Бурса)
Стадион:
Тюпрас Стадиуму
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