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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Касымпаша - Хатайспор
Касымпаша - Хатайспор: обзор матча 20 января 2024
Касымпаша
20.01.2024, суббота, 13:30
Турция. Суперлига, 21 тур
3 : 0
Завершен
Хатайспор
74'
К. Винк
79'
Н. Да Кошта
89'
М. Фалл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Касымпаша - Хатайспор
Замена
С. Дилли
️️️️
Х. Хайрадинович
90'
+2
ГОЛ! 3:0!
М. Фалл
Пас отдал
О. Джаглаян
89'
89'
Замена
М. Буджемаа
️️️️
Ф. Деле-Баширу
Замена
Ж. Нгой
️️️️
Н. Да Кошта
88'
83'
Замена
Ж. Фернандеш
️️️️
Э. Беяз
83'
Замена
А. Ходжич
️️️️
К. Ахмет Черекчи
Желтая карточка
К. Винк
82'
ГОЛ! 2:0!
Н. Да Кошта
Пас отдал
Х. Хайрадинович
79'
74'
Желтая карточка
К. Ахмет Черекчи
ГОЛ! 1:0!
К. Винк
74'
70'
Замена
М. Матондо
️️️️
Г. Абурджания
70'
Замена
Р. Дадашов
️️️️
К. Страндберг
Замена
О. Джаглаян
️️️️
А. Гомис
57'
18'
Желтая карточка
Г. Абурджания
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Касымпаша
1
Andreas Gianniotis
ВР
12
Мортадха Бен Уанес
ЛЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
18
Гекхан Гюль
ЦЗ
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
35
Айтач Кара
(К)
ЦП
10
Харис Хайрадинович
ЦП
11
Айрон Гомис
АП
7
Мамаду Фалл
ПВ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Хатайспор
12
Висар Бекай
ВР
3
Гай-Марселен Килама
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
99
Ригоберто Ривас
ЛВ
22
Камил Ахмет Черекчи
(К)
ЦП
8
Георгий Абурджания
ЦП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
61
Геркем Саглам
АП
17
Эмер Беяз
АП
10
Карлос Страндберг
ПВ
Главный тренер
Волкан Демирель
Касымпаша
25
Ali Emre Yanar
ВР
98
Melih Akyuz
ВР
29
Тайлан Утку Айдын
ЦЗ
13
Adnan Aktas
ЦЗ
20
Селим Дилли
ЦП
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
7
Жульен Нгой
ЦФ
90
Alp Efe Kilinc
ЦФ
42
Emirhan Yigit
ЦФ
19
Sarp Yavrucu
ЦФ
Хатайспор
34
Демир Сарыкалы
ВР
31
Огужан Матур
ЛЗ
15
Бурак Йылмаз
ЦЗ
27
Дженгиз Демир
ЦЗ
86
Бурак Бекароглу
ЦЗ
8
Мехди Буджемаа
ОП
88
Массанга Матондо
ОП
18
Армин Ходжич
ЦП
9
Ренат Дадашов
ЦФ
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
3-2-2-2-1
1
18
Гюль
5
Чифтпинар
58
Озкан
12
Бен Уанес
2
Винк
35
Кара
10
Хайрадинович
11
Гомис
7
Фалл
10
Да Кошта
3-3-3-1
12
Бекай
22
Алиджи
52
Максимович
3
Килама
22
Черекчи
8
Абурджания
16
Деле-Баширу
10
Страндберг
17
Беяз
99
Ривас
61
Саглам
10
Хайрадинович
20
Дилли
20
Дилли
10
Хайрадинович
11
Гомис
17
Джаглаян
17
Джаглаян
11
Гомис
10
Да Кошта
7
Нгой
7
Нгой
10
Да Кошта
16
Деле-Баширу
8
Буджемаа
8
Буджемаа
16
Деле-Баширу
8
Абурджания
88
Матондо
88
Матондо
8
Абурджания
22
Черекчи
18
Ходжич
18
Ходжич
22
Черекчи
10
Страндберг
9
Дадашов
9
Дадашов
10
Страндберг
17
Беяз
11
Фернандеш
11
Фернандеш
17
Беяз
Остались в запасе
Касымпаша
Хатайспор
25
Ali Emre Yanar
ВР
98
Melih Akyuz
ВР
29
Тайлан Утку Айдын
ЦЗ
13
Adnan Aktas
ЦЗ
90
Alp Efe Kilinc
ЦФ
42
Emirhan Yigit
ЦФ
19
Sarp Yavrucu
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
34
Демир Сарыкалы
ВР
31
Огужан Матур
ЛЗ
15
Бурак Йылмаз
ЦЗ
27
Дженгиз Демир
ЦЗ
86
Бурак Бекароглу
ЦЗ
Главный тренер
Волкан Демирель
Остались в запасе
25
Ali Emre Yanar
ВР
98
Melih Akyuz
ВР
29
Тайлан Утку Айдын
ЦЗ
13
Adnan Aktas
ЦЗ
90
Alp Efe Kilinc
ЦФ
42
Emirhan Yigit
ЦФ
19
Sarp Yavrucu
ЦФ
Остались в запасе
34
Демир Сарыкалы
ВР
31
Огужан Матур
ЛЗ
15
Бурак Йылмаз
ЦЗ
27
Дженгиз Демир
ЦЗ
86
Бурак Бекароглу
ЦЗ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Главный тренер
Волкан Демирель
Статистика матча Касымпаша - Хатайспор
1
2
Всего ударов по воротам
16
9
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
7
Нарушения
6
10
Офсайды
0
3
Количество передач
404
366
Сейвы
4
1
Точность передач %
82
76
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
9
3
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
10
3
xG (ожидаемые голы)
1.13
1.09
Матчи команд
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
3 : 2
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
3 : 2
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Главный судья:
Abdullah Bugra Taskinsoy, Turkey
Стадион:
Тайип Эрдоган
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