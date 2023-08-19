Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Хатайспор - Касымпаша
Хатайспор - Касымпаша: обзор матча 19 августа 2023
Хатайспор
19.08.2023, суббота, 21:45
Турция. Суперлига, 2 тур
0 : 0
Завершен
Касымпаша
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хатайспор - Касымпаша
90'
+2
Замена
С. Дилли
️️️️
Х. Хайрадинович
Замена
Э. Беяз
️️️️
Г. Абурджания
85'
85'
Замена
Б. Калкан
️️️️
М. Бен Уанес
Замена
Р. Абид
️️️️
Г. Саглам
76'
Замена
Д. Ламкель Зе
️️️️
К. Страндберг
76'
69'
Замена
E. Çetinkaya
️️️️
А. Гомис
Замена
А. Ходжич
️️️️
Ж. Фернандеш
65'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хатайспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
57
Энгин Джан Аксой
ЛЗ
86
Бурак Бекароглу
ЦЗ
3
Гай-Марселен Килама
ЦЗ
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦП
8
Георгий Абурджания
ЦП
10
Карлос Страндберг
ЦП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
61
Геркем Саглам
АП
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
Главный тренер
Волкан Демирель
Касымпаша
1
Andreas Gianniotis
ВР
3
Духан Аксу
ЛЗ
12
Мортадха Бен Уанес
ЛЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
18
Гекхан Гюль
ЦЗ
35
Айтач Кара
ЦП
10
Харис Хайрадинович
ЦП
7
Мамаду Фалл
ПВ
11
Айрон Гомис
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Хатайспор
12
Висар Бекай
ВР
27
Дженгиз Демир
ЦЗ
15
Бурак Йылмаз
ЦЗ
31
Огужан Матур
ЦЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
60
Дидье Ламкель Зе
ЛВ
14
Райан Абид
ЦП
18
Армин Ходжич
ЦП
17
Эмер Беяз
АП
26
Onur Ari
ЦФ
Касымпаша
25
Ali Emre Yanar
ВР
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
29
Тайлан Утку Айдын
ЦЗ
13
Adnan Aktas
ЦЗ
41
Берат Калкан
ЛВ
20
Селим Дилли
ЦП
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦП
42
Emirhan Yigit
ЦФ
77
Али Демирель
ЦФ
80
Erdem Çetinkaya
ЦФ
3-4-1-2
1
Кардешлер
57
Аксой
3
Килама
86
Бекароглу
22
Черекчи
10
Страндберг
16
Деле-Баширу
8
Абурджания
61
Саглам
11
Фернандеш
91
Йылдырым
3-2-2-1-1
1
4
Омеруо
58
Озкан
18
Гюль
3
Аксу
12
Бен Уанес
35
Кара
10
Хайрадинович
7
Фалл
11
Гомис
61
Саглам
14
Абид
14
Абид
61
Саглам
11
Фернандеш
18
Ходжич
18
Ходжич
11
Фернандеш
8
Абурджания
17
Беяз
17
Беяз
8
Абурджания
10
Страндберг
60
Ламкель Зе
60
Ламкель Зе
10
Страндберг
10
Хайрадинович
20
Дилли
20
Дилли
10
Хайрадинович
12
Бен Уанес
41
Калкан
41
Калкан
12
Бен Уанес
11
Гомис
80
80
11
Гомис
Остались в запасе
Хатайспор
Касымпаша
12
Висар Бекай
ВР
27
Дженгиз Демир
ЦЗ
15
Бурак Йылмаз
ЦЗ
31
Огужан Матур
ЦЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
26
Onur Ari
ЦФ
Главный тренер
Волкан Демирель
25
Ali Emre Yanar
ВР
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
29
Тайлан Утку Айдын
ЦЗ
13
Adnan Aktas
ЦЗ
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦП
42
Emirhan Yigit
ЦФ
77
Али Демирель
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Остались в запасе
12
Висар Бекай
ВР
27
Дженгиз Демир
ЦЗ
15
Бурак Йылмаз
ЦЗ
31
Огужан Матур
ЦЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
26
Onur Ari
ЦФ
Остались в запасе
25
Ali Emre Yanar
ВР
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
29
Тайлан Утку Айдын
ЦЗ
13
Adnan Aktas
ЦЗ
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦП
42
Emirhan Yigit
ЦФ
77
Али Демирель
ЦФ
Главный тренер
Волкан Демирель
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Статистика матча Хатайспор - Касымпаша
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
3 : 2
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
3 : 2
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Новости команд
Все
Хатайспор
Касымпаша
«Ризеспор» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
18:50
Суперлига: шансы «Ризеспора» и «Касымпаши» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:48
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
Это’О наложил вето на приглашение Абубакара в сборную Камеруна из-за боязни потерять рекорд
2025.12.11 23:18
10
ЦСКА интересуется форвардом, поигравшим с Роналду
2025.09.08 23:23
4
«Хатайспор» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 мая 2025
2025.05.26 18:50
Прогноз на точный счeт матча «Хатайспор» – «Фенербахче»: Суперлига, 26 мая 2025
2025.05.25 11:00
Прогноз на точный счeт матча «Адана Демирспор» – «Хатайспор»: Суперлига Турции, 17 мая 2025
2025.05.16 13:14
«Ризеспор» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
18:50
Суперлига: шансы «Ризеспора» и «Касымпаши» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:48
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+