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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Пендикспор - Касымпаша
Пендикспор - Касымпаша: обзор матча 23 января 2024
Пендикспор
23.01.2024, вторник, 20:00
Турция. Суперлига, 22 тур
3 : 2
Завершен
Касымпаша
19'
У. Найир
44'
М. Тиам (П)
90'
Тюрам
6'
Х. Рассул (АГ)
25'
Г. Гюль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пендикспор - Касымпаша
Желтая карточка
Э. Чекичи
90'
+5
Замена
М. Акча
️️️️
М. Тиам
90'
+2
ГОЛ! 3:2!
Тюрам
Пас отдал
E. ÃzgenÃ§
90'
Замена
Л. Каппел
️️️️
Х. Акбунар
84'
Замена
Тюрам
️️️️
У. Найир
84'
Замена
Э. Чекичи
️️️️
Ф. Мидтсьё
83'
75'
Замена
Ж. Нгой
️️️️
О. Джаглаян
Замена
A. Diaby
️️️️
Э. Ярдимчи
75'
Желтая карточка
А. Озтюрк
44'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
М. Тиам
44'
25'
ГОЛ! 1:2!
Г. Гюль
ГОЛ! 1:1!
У. Найир
Пас отдал
E. ÃzgenÃ§
19'
11'
Желтая карточка
А. Гомис
6'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Х. Рассул
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пендикспор
1
Эрдем Канполат
ВР
22
Erdem ÃzgenÃ§
(К)
ЦЗ
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
5
Хадим Рассул
ЦЗ
6
Нуну Секейра
ЦЗ
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
12
Ибрагим Акдаг
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
7
Халил Акбунар
ПВ
17
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
14
Умут Найир
ЦФ
Главный тренер
Осман Озкойлу
Касымпаша
25
Ali Emre Yanar
ВР
12
Мортадха Бен Уанес
ЛЗ
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
18
Гекхан Гюль
ЦЗ
35
Айтач Кара
(К)
ЦП
10
Харис Хайрадинович
ЦП
11
Айрон Гомис
АП
7
Мамаду Фалл
ПВ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Пендикспор
35
Burak Öğür
ВР
20
Berkay Sulungoz
ЦЗ
13
Мурат Акча
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
70
Melih Guney
ЦП
21
Abdoulay Diaby
ЦП
22
Erdem Çalık
ЦП
34
Тюрам
ЦФ
8
Эндри Чекичи
ЦФ
7
Леандро Каппел
ЦФ
Касымпаша
98
Melih Akyuz
ВР
29
Тайлан Утку Айдын
ЦЗ
13
Adnan Aktas
ЦЗ
20
Селим Дилли
ЦП
7
Жульен Нгой
ЦФ
19
Sarp Yavrucu
ЦФ
42
Emirhan Yigit
ЦФ
90
Alp Efe Kilinc
ЦФ
4-3-1-2
1
Канполат
22
5
Рассул
6
Секейра
33
Озтюрк
18
Мидтсьё
12
Акдаг
9
Тиам
7
Акбунар
14
Найир
17
Ярдимчи
4-2-2-2
25
5
Чифтпинар
58
Озкан
18
Гюль
12
Бен Уанес
35
Кара
10
Хайрадинович
7
Фалл
11
Гомис
17
Джаглаян
10
Да Кошта
9
Тиам
13
Акча
13
Акча
9
Тиам
17
Ярдимчи
21
21
17
Ярдимчи
14
Найир
34
Тюрам
34
Тюрам
14
Найир
18
Мидтсьё
8
Чекичи
8
Чекичи
18
Мидтсьё
7
Акбунар
7
Каппел
7
Каппел
7
Акбунар
17
Джаглаян
7
Нгой
7
Нгой
17
Джаглаян
Остались в запасе
Пендикспор
Касымпаша
35
Burak Öğür
ВР
20
Berkay Sulungoz
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
70
Melih Guney
ЦП
22
Erdem Çalık
ЦП
Главный тренер
Осман Озкойлу
98
Melih Akyuz
ВР
29
Тайлан Утку Айдын
ЦЗ
13
Adnan Aktas
ЦЗ
20
Селим Дилли
ЦП
19
Sarp Yavrucu
ЦФ
42
Emirhan Yigit
ЦФ
90
Alp Efe Kilinc
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Остались в запасе
35
Burak Öğür
ВР
20
Berkay Sulungoz
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
70
Melih Guney
ЦП
22
Erdem Çalık
ЦП
Остались в запасе
98
Melih Akyuz
ВР
29
Тайлан Утку Айдын
ЦЗ
13
Adnan Aktas
ЦЗ
20
Селим Дилли
ЦП
19
Sarp Yavrucu
ЦФ
42
Emirhan Yigit
ЦФ
90
Alp Efe Kilinc
ЦФ
Главный тренер
Осман Озкойлу
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Статистика матча Пендикспор - Касымпаша
2
1
Всего ударов по воротам
10
7
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
2
Нарушения
12
10
Офсайды
6
2
Количество передач
422
366
Сейвы
1
2
Точность передач %
79
72
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
1.54
0.49
Матчи команд
Пендикспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Пендикспор
0 : 1
26.05.2024
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Пендикспор
2 : 1
12.05.2024
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Антальяспор
1 : 2
06.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Пендикспор
1 : 2
28.04.2024
Кайсериспор
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
3 : 2
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
3 : 2
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Информация о матче
Главный судья:
Burak Seker, Turkey
Стадион:
Пендик Стади
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