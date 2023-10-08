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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Касымпаша - Фенербахче
Касымпаша - Фенербахче: обзор матча 08 октября 2023
Касымпаша
08.10.2023, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 8 тур
0 : 2
Завершен
Фенербахче
6'
Э. Джеко
45+3'
Д. Тадич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Касымпаша - Фенербахче
Желтая карточка
С. Чифтпинар
89'
Замена
E. Çetinkaya
️️️️
М. Бен Уанес
88'
Желтая карточка
К. Омеруо
87'
84'
Замена
М. Зайц
️️️️
С. Шиманьски
Замена
А. Гомис
️️️️
Х. Хайрадинович
81'
74'
Замена
Р. Кент
️️️️
И. Кахведжи
74'
Замена
М. Батшуайи
️️️️
Э. Джеко
74'
Замена
М. Мюлдюр
️️️️
Д. Остерволде
Замена
Н. Да Кошта
️️️️
С. Бастьен
61'
Желтая карточка
Ж. Нгой
55'
45'
+3
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Д. Тадич
6'
ГОЛ! 0:1!
Э. Джеко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Касымпаша
1
Andreas Gianniotis
ВР
12
Мортадха Бен Уанес
ЛЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
18
Гекхан Гюль
ЦЗ
35
Айтач Кара
ЦП
10
Харис Хайрадинович
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
7
Жульен Нгой
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Фенербахче
25
Доминик Ливакович
ВР
50
Родриго Бекао
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
10
Душан Тадич
ЛВ
7
Фред
ЦП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Исмаил Картал
Касымпаша
25
Ali Emre Yanar
ВР
3
Духан Аксу
ЛЗ
29
Тайлан Утку Айдын
ЦЗ
17
Дрисс Саддики
ОП
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦП
20
Селим Дилли
ЦП
11
Айрон Гомис
ЦФ
19
Sarp Yavrucu
ЦФ
80
Erdem Çetinkaya
ЦФ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Фенербахче
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
28
Бартуг Элмаз
ОП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
14
Умут Найир
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
3-2-3-1
1
5
Чифтпинар
58
Озкан
18
Гюль
12
Бен Уанес
4
Омеруо
35
Кара
10
Хайрадинович
22
Бастьен
7
Нгой
3-4-2-1
25
Ливакович
24
Остерволде
4
Джику
50
Бекао
7
Фред
5
Юкшек
17
Кахведжи
24
Кадиоглу
17
Шиманьски
10
Тадич
10
Джеко
10
Хайрадинович
11
Гомис
11
Гомис
10
Хайрадинович
12
Бен Уанес
80
80
12
Бен Уанес
22
Бастьен
10
Да Кошта
10
Да Кошта
22
Бастьен
24
Остерволде
18
Мюлдюр
18
Мюлдюр
24
Остерволде
17
Шиманьски
8
Зайц
8
Зайц
17
Шиманьски
17
Кахведжи
77
Кент
77
Кент
17
Кахведжи
10
Джеко
44
Батшуайи
44
Батшуайи
10
Джеко
Остались в запасе
Касымпаша
Фенербахче
25
Ali Emre Yanar
ВР
3
Духан Аксу
ЛЗ
29
Тайлан Утку Айдын
ЦЗ
17
Дрисс Саддики
ОП
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦП
20
Селим Дилли
ЦП
19
Sarp Yavrucu
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
14
Умут Найир
ЦФ
Главный тренер
Исмаил Картал
Остались в запасе
25
Ali Emre Yanar
ВР
3
Духан Аксу
ЛЗ
29
Тайлан Утку Айдын
ЦЗ
17
Дрисс Саддики
ОП
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦП
20
Селим Дилли
ЦП
19
Sarp Yavrucu
ЦФ
Остались в запасе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
14
Умут Найир
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Главный тренер
Исмаил Картал
Статистика матча Касымпаша - Фенербахче
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
3 : 2
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
3 : 2
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Фенербахче
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
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25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
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Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
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Фенербахче
3 : 2
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Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
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