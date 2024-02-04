Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Касымпаша - Аланьяспор
Касымпаша - Аланьяспор: обзор матча 04 февраля 2024
Касымпаша
04.02.2024, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 24 тур
2 : 1
Завершен
Аланьяспор
36'
Г. Гюль
59'
М. Фалл
28'
Д. Поросо (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Касымпаша - Аланьяспор
90'
+5
Желтая карточка
Ю. Балковец
90'
+4
Желтая карточка
Ф. Байир
90'
+4
Желтая карточка
Л. Фер
83'
Замена
П. Систо
️️️️
Л. Аугушту
Замена
L. Sadiku
️️️️
А. Кара
75'
Замена
Ж. Нгой
️️️️
О. Джаглаян
73'
65'
Замена
Ю. Эздемир
️️️️
О. Айдын
65'
Замена
Н. Жанвье
️️️️
Э. Караджа
64'
Замена
К. Эдуардо
️️️️
Ж. Новейш
ГОЛ! 2:1!
М. Фалл
Пас отдал
Н. Да Кошта
59'
53'
Желтая карточка
Ричард
ГОЛ! 1:1!
Г. Гюль
36'
28'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Д. Поросо
24'
Замена
Ф. Аксой
️️️️
Н. Лима
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Касымпаша
25
Ali Emre Yanar
ВР
12
Мортадха Бен Уанес
ЛЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
18
Гекхан Гюль
ЦЗ
35
Айтач Кара
(К)
ЦП
10
Харис Хайрадинович
ЦП
7
Мамаду Фалл
ПВ
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Аланьяспор
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
3
Нуну Лима
ЦЗ
23
Фуркан Байир
ЦЗ
45
Лойде Аугушту
ПАЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
25
Ричард
ОП
8
Лерой Фер
ОП
7
Жоао Новейш
ЦП
7
Эфеджан Караджа
(К)
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Касымпаша
75
Erol Karaman
ВР
98
Melih Akyuz
ВР
29
Тайлан Утку Айдын
ЦЗ
20
Селим Дилли
ЦП
17
Trazie Thomas Zai
ЦФ
24
Loret Sadiku
ЦФ
7
Жульен Нгой
ЦФ
19
Sarp Yavrucu
ЦФ
Аланьяспор
99
Юсуф Карагез
ВР
42
Yunus Bahadir
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
88
Юсуф Эздемир
ОП
26
Eren Altintas
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
37
Мерт Юсуф Торлак
АП
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
17
Николя Жанвье
ЦФ
96
Yavuz Aygun
ЦФ
3-2-2-1-2
25
12
Поросо
58
Озкан
18
Гюль
12
Бен Уанес
2
Винк
35
Кара
10
Хайрадинович
7
Фалл
10
Да Кошта
17
Джаглаян
4-3-1-1-1
1
Ташкыран
29
Балковец
3
Лима
23
Байир
94
Хадергьонай
45
Аугушту
25
Ричард
8
Фер
7
Новейш
70
Айдын
7
Караджа
35
Кара
24
24
35
Кара
17
Джаглаян
7
Нгой
7
Нгой
17
Джаглаян
3
Лима
20
Аксой
20
Аксой
3
Лима
70
Айдын
88
Эздемир
88
Эздемир
70
Айдын
45
Аугушту
77
Систо
77
Систо
45
Аугушту
7
Новейш
96
Эдуардо
96
Эдуардо
7
Новейш
7
Караджа
17
Жанвье
17
Жанвье
7
Караджа
Остались в запасе
Касымпаша
Аланьяспор
75
Erol Karaman
ВР
98
Melih Akyuz
ВР
29
Тайлан Утку Айдын
ЦЗ
20
Селим Дилли
ЦП
17
Trazie Thomas Zai
ЦФ
19
Sarp Yavrucu
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
99
Юсуф Карагез
ВР
42
Yunus Bahadir
ЦЗ
26
Eren Altintas
ЦП
37
Мерт Юсуф Торлак
АП
96
Yavuz Aygun
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Остались в запасе
75
Erol Karaman
ВР
98
Melih Akyuz
ВР
29
Тайлан Утку Айдын
ЦЗ
20
Селим Дилли
ЦП
17
Trazie Thomas Zai
ЦФ
19
Sarp Yavrucu
ЦФ
Остались в запасе
99
Юсуф Карагез
ВР
42
Yunus Bahadir
ЦЗ
26
Eren Altintas
ЦП
37
Мерт Юсуф Торлак
АП
96
Yavuz Aygun
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Статистика матча Касымпаша - Аланьяспор
4
Всего ударов по воротам
19
7
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
7
9
Нарушения
10
8
Офсайды
3
7
Количество передач
377
463
Сейвы
3
5
Точность передач %
79
82
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
1.9
0.63
Матчи команд
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
3 : 2
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
3 : 2
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
1 : 2
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
1 : 2
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Информация о матче
Главный судья:
Огужан Чакыр
(Балыкесир)
Стадион:
Тайип Эрдоган
Новости команд
Все
Касымпаша
Аланьяспор
«Ризеспор» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
18:50
«Аланьяспор» – «Коньяспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
18:50
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Коньяспора» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:50
Суперлига: шансы «Ризеспора» и «Касымпаши» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:48
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Ризеспор» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
18:50
Суперлига: шансы «Ризеспора» и «Касымпаши» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:48
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Аланьяспор» – «Коньяспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
18:50
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Коньяспора» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:50
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Аланьяспор» – «Трабзонспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Трабзонспора» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+