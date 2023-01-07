Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Эндрю Шайнни - статистика

Завершил карьеру
17 июля 1989 (37)
#22 | Полузащитник
181 см | 73 кг
Шотландия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ливингстон
16
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Шотландия. Премьер-лига, 21 тур
Росс Каунти
0 : 2
07.01.2023
Ливингстон
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 20 тур
Ливингстон
1 : 1
02.01.2023
Мазервелл
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 19 тур
Ливингстон
1 : 1
28.12.2022
Сент-Миррен
1' - 72'
Шотландия. Премьер-лига, 18 тур
Хиберниан
4 : 0
24.12.2022
Ливингстон
1' - 90'
17'
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Селтик
2 : 1
21.12.2022
Ливингстон
70' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
Хартс
1 : 1
12.11.2022
Ливингстон
1' - 82'
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Ливингстон
2 : 1
08.11.2022
Абердин
61' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 3
04.11.2022
Ливингстон
83' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Ливингстон
0 : 3
30.10.2022
Селтик
Был в запасе
78'
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
1 : 1
22.10.2022
Ливингстон
1' - 73'
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Ливингстон
1 : 0
15.10.2022
Сент-Джонстон
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Ливингстон
0 : 1
08.10.2022
Росс Каунти
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Миррен
2 : 1
01.10.2022
Ливингстон
81' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Ливингстон
1 : 0
17.09.2022
Килмарнок
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Ливингстон
1 : 0
03.09.2022
Хартс
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
Абердин
5 : 0
27.08.2022
Ливингстон
1' - 67'
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Мазервелл
1 : 0
20.08.2022
Ливингстон
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Ливингстон
2 : 1
13.08.2022
Хиберниан
1' - 75'
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Данди Юнайтед
0 : 1
07.08.2022
Ливингстон
1' - 82'
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Ливингстон
1 : 2
30.07.2022
Рейнджерс
1' - 76'
Главные новости
Известный агент сказал, платит ли «Зенит» часть зарплаты Мостового
08:57
1
В махачкалинском «Динамо» назвали безобразным судейство матча с ЦСКА
08:46
Стало известно, предлагал ли «Факел» работу Абаскалю и Семину
08:17
Новое решение УЕФА по России, трофей Месси, «Краснодар» опять потерял очки и другие новости
02:00
Худшие трансферы «Челси» при Боули
01:47
Мостовой подсказал «Локомотиву», как выйти из кризиса
01:38
1
Статистика Захаряна в проигранном матче Лиги Европы
01:25
2
ФотоДевушка Винисиуса намекнула на скорую свадьбу – он взял ее с тремя детьми
01:00
2
Пономарев вынес вердикт Максименко
00:46
2
«Рубин» подпишет экс-нападающего «Интера»
00:30
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+