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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Абердин - Ливингстон
Абердин - Ливингстон: обзор матча 27 августа 2022
Абердин
27.08.2022, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
5 : 0
Завершен
Ливингстон
41'
Б. Миовски (П)
58'
Р. МакКрори
62'
В. Бесуйен (П)
63'
Б. Миовски
87'
Р. Данкан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Абердин - Ливингстон
88'
Желтая карточка
Д. Брэндон
ГОЛ! 5:0!
Р. Данкан
87'
Замена
Р. Данкан
️️️️
Б. Миовски
79'
Замена
Д. МакКензи
️️️️
Х. Коулсон
79'
Замена
М. Кеннеди
️️️️
В. Бесуйен
73'
Замена
S. Morris
️️️️
Д. Хайес
72'
67'
Замена
Д. Лонгридж
️️️️
К. Монтано
67'
Замена
Д. Пенрис
️️️️
Д. Холт
67'
Замена
Д. Брэндон
️️️️
Э. Шайнни
65'
Желтая карточка
К. Монтано
ГОЛ! 4:0!
Б. Миовски
Пас отдал
Д. Хайес
63'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
В. Бесуйен
62'
61'
Желтая карточка
Ф. Чанчар
ГОЛ! 2:0!
Р. МакКрори
58'
Замена
Дюк
️️️️
Л. Кларксон
56'
46'
Замена
Ф. Чанчар
️️️️
Ш. Келли
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Б. Миовски
41'
40'
Красная карточка
Д. Фицуотер
37'
Желтая карточка
Д. Холт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Абердин
13
Келле Рос
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЛЗ
2
Джейден Ричардсон
ЦЗ
26
Энтони Стюарт
ЦЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
2
Росс МакКрори
ЦЗ
17
Джонни Хайес
ЦП
7
Лейтон Кларксон
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
17
Висенте Бесуйен
ЦФ
28
Боян Миовски
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Ливингстон
30
Шамал Джордж
ВР
67
Айо Обилейе
ЦЗ
16
Шон Келли
ЦЗ
22
Эндрю Шайнни
ЦП
8
Скотт Питтман
ЦП
8
Джейсон Холт
ЦП
2
Ники Девлин
ЦП
40
Стефан Омеонга
ЦФ
26
Кристиан Монтано
ЦФ
5
Джек Фицуотер
ЦФ
7
Jon Nouble
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Абердин
1
Джо Льюис
ВР
3
Джек МакКензи
ЦЗ
22
Jack Milne
ЦП
21
Данте Полвара
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
23
Марли Уоткинс
ЦФ
11
Дюк
ЦФ
23
Райан Данкан
ЦФ
14
Shayden Morris
ЦФ
Ливингстон
32
Иван Коновалов
ВР
3
Филлип Чанчар
ЦЗ
20
Scott Romeni Bitsindou
ЦП
14
Joshua Mullin
ЦП
3
Джексон Лонгридж
ЦФ
29
Джеймс Пенрис
ЦФ
2
Джейми Брэндон
ЦФ
10
Эсмаэль Гонсалвеш
ЦФ
3-2-3-2
13
Рос
26
Стюарт
5
Скейлз
2
МакКрори
15
Коулсон
2
Ричардсон
17
Хайес
7
Кларксон
20
Рамадани
28
Миовски
17
Бесуйен
2-4-4
30
Джордж
67
Обилейе
16
Келли
8
Питтман
8
Холт
2
Девлин
22
Шайнни
7
5
Фицуотер
26
Монтано
40
Омеонга
15
Коулсон
3
МакКензи
3
МакКензи
15
Коулсон
17
Бесуйен
10
Кеннеди
10
Кеннеди
17
Бесуйен
7
Кларксон
11
Дюк
11
Дюк
7
Кларксон
28
Миовски
23
Данкан
23
Данкан
28
Миовски
17
Хайес
14
14
17
Хайес
16
Келли
3
Чанчар
3
Чанчар
16
Келли
26
Монтано
3
Лонгридж
3
Лонгридж
26
Монтано
8
Холт
29
Пенрис
29
Пенрис
8
Холт
22
Шайнни
2
Брэндон
2
Брэндон
22
Шайнни
Остались в запасе
Абердин
Ливингстон
1
Джо Льюис
ВР
22
Jack Milne
ЦП
21
Данте Полвара
ЦП
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
32
Иван Коновалов
ВР
20
Scott Romeni Bitsindou
ЦП
14
Joshua Mullin
ЦП
10
Эсмаэль Гонсалвеш
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Остались в запасе
1
Джо Льюис
ВР
22
Jack Milne
ЦП
21
Данте Полвара
ЦП
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Остались в запасе
32
Иван Коновалов
ВР
20
Scott Romeni Bitsindou
ЦП
14
Joshua Mullin
ЦП
10
Эсмаэль Гонсалвеш
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Статистика матча Абердин - Ливингстон
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Информация о матче
Стадион:
Питтодри
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