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    Константинос Цириготис - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Константинос
    Фамилия Цириготис
    Команда Ионикос
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 10 марта 2001 (21 год)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе ПАОК 6:0 Ионикос Греция. Суперлига, 25 тур
    26.02.2023 Был в запасе Ионикос 0:2 ОФИ Греция. Суперлига, 24 тур
    19.02.2023 Был в запасе Панетоликос 1:0 Ионикос Греция. Суперлига, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ионикос 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 Был в запасе ПАОК (Салоники) 6:0 Ионикос (Никея)
    26.02.2023 Был в запасе Ионикос (Никея) 0:2 ОФИ (Ираклион)
    19.02.2023 Был в запасе Панетоликос (Агринио) 1:0 Ионикос (Никея)
    04.02.2023 Был в запасе Ионикос (Никея) 1:0 Арис (Салоники)
    30.01.2023 Был в запасе ПАС Ламия (Ламия) 0:2 Ионикос (Никея)
    22.01.2023 Был в запасе Ионикос (Никея) 1:2 АЕК (Афины)
    16.01.2023 Был в запасе Ионикос (Никея) 0:1 Волос (Волос)
    08.01.2023 Был в запасе Атромитос (Перистери) 2:0 Ионикос (Никея)
    03.01.2023 1' -90' Ионикос (Никея) 0:2 Олимпиакос (Пирей)
    28.12.2022 Был в запасе Левадиакос (Левадия) 1:0 Ионикос (Никея)
    21.12.2022 Был в запасе Ионикос (Никея) 1:1 Панатинаикос (Афины)
    14.11.2022 Был в запасе Астерас (Триполис) 1:0 Ионикос (Никея)
    10.11.2022 Был в запасе Ионикос (Никея) 0:3 ПАОК (Салоники)
    29.10.2022 Был в запасе Ионикос (Никея) 1:1 Панетоликос (Агринио)
    15.10.2022 Был в запасе Арис (Салоники) 2:1 Ионикос (Никея)
    08.10.2022 Был в запасе Ионикос (Никея) 1:1 ПАС Ламия (Ламия)
    03.10.2022 1' -90' АЕК (Афины) 4:1 Ионикос (Никея)
    18.09.2022 Был в запасе Волос (Волос) 2:0 Ионикос (Никея)
    10.09.2022 Был в запасе Ионикос (Никея) 1:4 Атромитос (Перистери)
    03.09.2022 Был в запасе Олимпиакос (Пирей) 3:1 Ионикос (Никея)
    21.08.2022 Был в запасе Панатинаикос (Афины) 1:0 Ионикос (Никея)
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