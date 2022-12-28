Константинос Цириготис - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Константинос
|Фамилия
|Цириготис
|Команда
|Ионикос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 марта 2001 (21 год)
|Имя
|Константинос
|Фамилия
|Цириготис
|Команда
|Ионикос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 марта 2001 (21 год)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|ПАОК
|6:0
|Ионикос
|Греция. Суперлига, 25 тур
|26.02.2023
|Был в запасе
|Ионикос
|0:2
|ОФИ
|Греция. Суперлига, 24 тур
|19.02.2023
|Был в запасе
|Панетоликос
|1:0
|Ионикос
|Греция. Суперлига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ионикос
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|Был в запасе
|ПАОК (Салоники)
|6:0
|Ионикос (Никея)
|26.02.2023
|Был в запасе
|Ионикос (Никея)
|0:2
|ОФИ (Ираклион)
|19.02.2023
|Был в запасе
|Панетоликос (Агринио)
|1:0
|Ионикос (Никея)
|04.02.2023
|Был в запасе
|Ионикос (Никея)
|1:0
|Арис (Салоники)
|30.01.2023
|Был в запасе
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:2
|Ионикос (Никея)
|22.01.2023
|Был в запасе
|Ионикос (Никея)
|1:2
|АЕК (Афины)
|16.01.2023
|Был в запасе
|Ионикос (Никея)
|0:1
|Волос (Волос)
|08.01.2023
|Был в запасе
|Атромитос (Перистери)
|2:0
|Ионикос (Никея)
|03.01.2023
|1' -90'
|Ионикос (Никея)
|0:2
|Олимпиакос (Пирей)
|28.12.2022
|Был в запасе
|Левадиакос (Левадия)
|1:0
|Ионикос (Никея)
|21.12.2022
|Был в запасе
|Ионикос (Никея)
|1:1
|Панатинаикос (Афины)
|14.11.2022
|Был в запасе
|Астерас (Триполис)
|1:0
|Ионикос (Никея)
|10.11.2022
|Был в запасе
|Ионикос (Никея)
|0:3
|ПАОК (Салоники)
|29.10.2022
|Был в запасе
|Ионикос (Никея)
|1:1
|Панетоликос (Агринио)
|15.10.2022
|Был в запасе
|Арис (Салоники)
|2:1
|Ионикос (Никея)
|08.10.2022
|Был в запасе
|Ионикос (Никея)
|1:1
|ПАС Ламия (Ламия)
|03.10.2022
|1' -90'
|АЕК (Афины)
|4:1
|Ионикос (Никея)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Волос (Волос)
|2:0
|Ионикос (Никея)
|10.09.2022
|Был в запасе
|Ионикос (Никея)
|1:4
|Атромитос (Перистери)
|03.09.2022
|Был в запасе
|Олимпиакос (Пирей)
|3:1
|Ионикос (Никея)
|21.08.2022
|Был в запасе
|Панатинаикос (Афины)
|1:0
|Ионикос (Никея)