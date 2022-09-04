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    Дмитрий Поспелов - статистика

    #60 | Защитник
    Имя Дмитрий
    Отчество Алексеевич
    Фамилия Поспелов
    Команда Ингулец
    Состав Основной
    Родной город Одесса
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 19 октября 1991 (31 год)
    Рост 187
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе Динамо 0:2 Ингулец Украина. Премьер-лига, 16 тур
    Статистика по турнирам
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