Дмитрий Поспелов - статистика
#60 | Защитник
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Поспелов
|Команда
|Ингулец
|Состав
|Основной
|Родной город
|Одесса
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 октября 1991 (31 год)
|Рост
|187
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Поспелов
|Команда
|Ингулец
|Состав
|Основной
|Родной город
|Одесса
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 октября 1991 (31 год)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ингулец
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|0:2
|Ингулец (Петрово)
|26.11.2022
|1' -90'
|Ингулец (Петрово)
|1:0
|Верес (Ривне)
|21.11.2022
|46' -90'
|Ингулец (Петрово)
|1:0
|Львов (Львов)
|17.11.2022
|1' -90'
|Ингулец (Петрово)
|1:2
|Динамо (Киев)
|13.11.2022
|Был в запасе
|Металлист 1925 (Харьков)
|2:1
|Ингулец (Петрово)
|08.11.2022
|65' -90'
|Ингулец (Петрово)
|1:0
|Заря (Луганск)
|05.11.2022
|Был в запасе
|Шахтер (Донецк)
|3:0
|Ингулец (Петрово)
|01.10.2022
|1' -90'
|Ингулец (Петрово)
|0:1
|Ворскла (Полтава)
|12.09.2022
|1' -90'
|Ингулец (Петрово)
|1:2
|Минай (Минай)
|04.09.2022
|Был в запасе
|Черноморец (Одесса)
|1:1
|Ингулец (Петрово)