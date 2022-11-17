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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ингулец - Динамо К
Ингулец - Динамо К: обзор матча 17 ноября 2022
Ингулец
17.11.2022, четверг, 14:00
Украина. Премьер-лига, 1 тур
1 : 2
Завершен
Динамо К
62'
А. Ситало
32'
В. Цыганков (П)
45+1'
В. Цыганков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ингулец - Динамо К
85'
Замена
К. Паррис
️️️️
В. Шепелев
Замена
М. Марусич
️️️️
Е. Запорожец
82'
80'
Замена
В. Кулач
️️️️
В. Ванат
80'
Замена
А. Караваев
️️️️
Т. Кедзиора
80'
Замена
К. Вивчаренко
️️️️
В. Дубинчак
Замена
Д. Резепов
️️️️
А. Ситало
74'
71'
Желтая карточка
А. Сирота
67'
Замена
Д. Гармаш
️️️️
Д. Лонвейк
Замена
А. Близниченко
️️️️
А. Смоляков
67'
ГОЛ! 1:2!
А. Ситало
62'
Замена
В. Близниченко
️️️️
А. Козак
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
В. Цыганков
32'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
В. Цыганков
Желтая карточка
А. Коробенко
31'
Желтая карточка
М. Ковалев
15'
Желтая карточка
А. Козак
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ингулец
12
Алексей Паламарчук
ВР
29
Артем Смоляков
ЛЗ
44
Тарас Сакив
ЛЗ
60
Дмитрий Поспелов
ЦЗ
55
Максим Ковалев
ЦЗ
33
Дмитрий Нагиев
ПЗ
10
Александр Козак
ЛВ
88
Андрей Кухарук
ЦП
5
Евгений Запорожец
ЦП
28
Андрей Коробенко
ЦП
17
Артем Ситало
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
19
Владимир Шепелев
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
21
Джастин Лонвейк
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
11
Виктор Цыганков
ПВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Ингулец
25
Данил Кучер
ВР
28
Виталий Павлов
ЦЗ
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
23
Александр Кучеренко
ОП
21
Владислав Клименко
ЦП
21
Сергей Ченбай
ЦП
97
Денис Резепов
АП
7
Андрей Близниченко
ПВ
8
Владимир Одарюк
ПВ
24
Иван Головкин
ПВ
14
Максим Марусич
ЦФ
7
Виктор Близниченко
ЦФ
Динамо К
74
Денис Игнатенко
ВР
1
Георгий Бущан
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
22
Владислав Кабаев
АП
19
Денис Гармаш
АП
11
Кахим Паррис
ПВ
10
Владислав Кулач
ЦФ
41
Артем Беседин
ЦФ
3-2-3-1-1
12
Паламарчук
29
Смоляков
60
Поспелов
55
Ковалев
44
Сакив
33
Нагиев
88
Кухарук
5
Запорожец
28
Коробенко
10
Козак
17
Ситало
4-4-1-1
35
Нещерет
94
Кедзиора
34
Сирота
6
Забарный
44
Дубинчак
18
Андриевский
21
Лонвейк
29
Буяльский
19
Шепелев
11
Цыганков
19
Ванат
17
Ситало
97
Резепов
97
Резепов
17
Ситало
29
Смоляков
7
Близниченко
7
Близниченко
29
Смоляков
5
Запорожец
14
Марусич
14
Марусич
5
Запорожец
10
Козак
7
Близниченко
7
Близниченко
10
Козак
44
Дубинчак
2
Вивчаренко
2
Вивчаренко
44
Дубинчак
94
Кедзиора
20
Караваев
20
Караваев
94
Кедзиора
21
Лонвейк
19
Гармаш
19
Гармаш
21
Лонвейк
19
Шепелев
11
Паррис
11
Паррис
19
Шепелев
19
Ванат
10
Кулач
10
Кулач
19
Ванат
Остались в запасе
Ингулец
Динамо К
25
Данил Кучер
ВР
28
Виталий Павлов
ЦЗ
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
23
Александр Кучеренко
ОП
21
Владислав Клименко
ЦП
21
Сергей Ченбай
ЦП
8
Владимир Одарюк
ПВ
24
Иван Головкин
ПВ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
74
Денис Игнатенко
ВР
1
Георгий Бущан
ВР
6
Никита Бурда
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
22
Владислав Кабаев
АП
41
Артем Беседин
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
25
Данил Кучер
ВР
28
Виталий Павлов
ЦЗ
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
23
Александр Кучеренко
ОП
21
Владислав Клименко
ЦП
21
Сергей Ченбай
ЦП
8
Владимир Одарюк
ПВ
24
Иван Головкин
ПВ
Остались в запасе
74
Денис Игнатенко
ВР
1
Георгий Бущан
ВР
6
Никита Бурда
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
22
Владислав Кабаев
АП
41
Артем Беседин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Ингулец - Динамо К
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ингулец
Украина. Кубок, 1/4 финала
Динамо К
2 : 0
03.03.2026
Ингулец
Украина. Кубок, 1/8 финала
Виктория С
0 : 1
29.10.2025
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Ингулец
1 : 4
18.05.2025
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ингулец
2 : 1
12.05.2025
Левый берег
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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