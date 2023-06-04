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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Верес - Ингулец
Верес - Ингулец: обзор матча 04 июня 2023
Верес
04.06.2023, воскресенье, 15:00
Украина. Премьер-лига, 30 тур
1 : 0
Завершен
Ингулец
74'
С. Вовченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Верес - Ингулец
Красная карточка
В. Курко
90'
+5
Желтая карточка
В. Кучеров
90'
+1
Замена
В. Дахновский
️️️️
А. Близниченко
90'
78'
Замена
Д. Кравчук
️️️️
А. Кухарук
78'
Замена
Д. Резепов
️️️️
А. Козак
ГОЛ! 1:0!
С. Вовченко
74'
Замена
М. Шестаков
️️️️
Н. Гайдучик
73'
Замена
В. Шарай
️️️️
Г. Пасич
73'
67'
Замена
В. Сидоренко
️️️️
Д. Нагиев
Замена
А. Лебеденко
️️️️
С. Шарай
64'
46'
Замена
Ю. Козыренко
️️️️
В. Павлов
Желтая карточка
Г. Пасич
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верес
47
Богдан Когут
ВР
5
Василий Курко
ЦЗ
3
Семен Вовченко
ЦЗ
2
Роман Гагун
ПЗ
39
Денис Балан
ПЗ
11
Геннадий Пасич
ЛП
29
Валерий Кучеров
ОП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
77
Станислав Шарай
ЦП
7
Андрей Близниченко
ПВ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вирт
Ингулец
12
Алексей Паламарчук
ВР
29
Артем Смоляков
ЛЗ
28
Виталий Павлов
ЦЗ
55
Максим Ковалев
ЦЗ
33
Дмитрий Нагиев
ПЗ
10
Александр Козак
ЛВ
23
Александр Кучеренко
ОП
5
Евгений Запорожец
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
88
Андрей Кухарук
ЦП
17
Артем Ситало
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Верес
78
Арсений Коркодым
ВР
99
Николай Квасный
ЛЗ
19
Даниил Хондак
ЦЗ
18
Александр Маткобожик
ЦЗ
77
Владислав Шарай
ЛВ
15
Александр Лебеденко
ЦП
24
Дмитрий Шух
ЦП
11
Виталий Дахновский
ПВ
44
Дмитрий Поворознюк
ЦФ
9
Михаил Шестаков
ЦФ
Ингулец
31
Олег Билык
ВР
60
Дмитрий Поспелов
ЦЗ
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
7
Олег Осипенко
ЛВ
21
Сергей Ченбай
ЦП
28
Андрей Коробенко
ЦП
7
Юрий Козыренко
АП
97
Денис Резепов
АП
21
Данил Кравчук
ПВ
8
Владимир Одарюк
ПВ
4-1-3-1-1
47
Когут
2
Гагун
5
Курко
3
Вовченко
39
Балан
29
Кучеров
11
Пасич
77
Шарай
8
Кльоц
7
Близниченко
89
Гайдучик
4-1-3-1-1
12
Паламарчук
33
Нагиев
28
Павлов
55
Ковалев
29
Смоляков
23
Кучеренко
5
Запорожец
21
Клименко
88
Кухарук
10
Козак
17
Ситало
77
Шарай
15
Лебеденко
15
Лебеденко
77
Шарай
11
Пасич
77
Шарай
77
Шарай
11
Пасич
7
Близниченко
11
Дахновский
11
Дахновский
7
Близниченко
89
Гайдучик
9
Шестаков
9
Шестаков
89
Гайдучик
33
Нагиев
26
Сидоренко
26
Сидоренко
33
Нагиев
28
Павлов
7
Козыренко
7
Козыренко
28
Павлов
10
Козак
97
Резепов
97
Резепов
10
Козак
88
Кухарук
21
Кравчук
21
Кравчук
88
Кухарук
Остались в запасе
Верес
Ингулец
78
Арсений Коркодым
ВР
99
Николай Квасный
ЛЗ
19
Даниил Хондак
ЦЗ
18
Александр Маткобожик
ЦЗ
24
Дмитрий Шух
ЦП
44
Дмитрий Поворознюк
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вирт
31
Олег Билык
ВР
60
Дмитрий Поспелов
ЦЗ
21
Сергей Ченбай
ЦП
28
Андрей Коробенко
ЦП
7
Олег Осипенко
ЛВ
8
Владимир Одарюк
ПВ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Остались в запасе
78
Арсений Коркодым
ВР
99
Николай Квасный
ЛЗ
19
Даниил Хондак
ЦЗ
18
Александр Маткобожик
ЦЗ
24
Дмитрий Шух
ЦП
44
Дмитрий Поворознюк
ЦФ
Остались в запасе
31
Олег Билык
ВР
60
Дмитрий Поспелов
ЦЗ
21
Сергей Ченбай
ЦП
28
Андрей Коробенко
ЦП
7
Олег Осипенко
ЛВ
8
Владимир Одарюк
ПВ
Главный тренер
Юрий Вирт
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Верес - Ингулец
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Верес
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
- : -
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Верес
1 : 3
22.11.2026
Буковина
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Оболонь
2 : 0
16.10.2026
Верес
Ингулец
Украина. Кубок, 1/4 финала
Динамо К
2 : 0
03.03.2026
Ингулец
Украина. Кубок, 1/8 финала
Виктория С
0 : 1
29.10.2025
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Ингулец
1 : 4
18.05.2025
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